Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Trump grozi "wybuchem piekła, jakiego nikt nigdy nie widział"
Trump grozi "wybuchem piekła, jakiego nikt nigdy nie widział"
Poznań

Poznań za nocną prohibicją? Wiemy, które osiedla są za, a które przeciw

Radni przeanalizują stanowiska osiedli 9 października
Przemysław Plewiński o zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w Poznaniu
Źródło: TVN24
Na pięciu poznańskich osiedlach nocny zakaz sprzedaży alkoholu już działa i - jak zauważa policja - "punktów zapalanych" jest mniej. Czy w ślad za nimi chciałyby pójść kolejne osiedla - o to magistrat zapytał osiedlowych radnych. Znamy ich odpowiedzi.

- Zakończyliśmy konsultacje z poznańskimi radami osiedli dotyczące rozszerzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta - poinformował w mediach społecznościowych Przemysław Plewiński, radny i przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Poznaniu.

- Takie działania zostały podjęte w wyniku składanych kolejnych wniosków rad osiedli, wskazujących na potrzebę wprowadzenia takiego ograniczenia - wskazała nam Katarzyna Smurzyńska, kierowniczka oddziału obsługi zezwoleń wydziału działalności gospodarczej i rolnictwa w poznańskim magistracie.

Stanowiska w tej sprawie zajęło 36 z 42 rad osiedli. Do pomysłu pozytywnie odniosło się 28 rad, osiem sprzeciwiło się ograniczeniom, a sześć nie zajęło stanowiska. To, jak konkretnie rozkładają się głosy, oznaczyliśmy na mapie.

Jak rady osiedli w Poznaniu odnoszą się do pomysłu ograniczenia sprzedaży alkoholu w mieście?
Jak rady osiedli w Poznaniu odnoszą się do pomysłu ograniczenia sprzedaży alkoholu w mieście?

Niektóre rady, które popierały pomysł nocnej prohibicji, wskazywały jednak na inne godziny wprowadzenia zakazu. - Po otrzymaniu stanowisk wszystkich rad, przygotowane zostanie podsumowanie, które będzie przedmiotem dalszych rozmów, m.in na komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego - dodała Smurzyńska.

Już wiadomo, że spotkanie w tej sprawie zaplanowano na 9 października.

"Czerwone punkty"

Obecnie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach 22-6 obowiązują na terenach kilku osiedli. Pierwsze wprowadzono już w 2018 roku na Starym Mieście. Kilka lat później o podobne rozwiązania wnioskowały osiedla: Św. Łazarz (2023 r.), Jeżyce ( kwiecień 2025 r.), Wilda (lipiec 2025 r.) i Ogrody (lipiec 2025).

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa nie ukrywa, że wraz z wprowadzaniem kolejnych ograniczeń pojawiła się tzw. turystyka alkoholowa. - Zauważyliśmy przesuwanie się, chociażby dlatego rada osiedla Ogrody, w momencie gdy wprowadziliśmy zakaz na Jeżycach od razu wystąpiła z wnioskiem o rozszerzenie na nich, ponieważ widzieli, że turystyka alkoholowa przeniosła się na nich, co było widoczne w okolicy pętli Ogrody - tłumaczył Plewiński.

Radny zwrócił też uwagę, że podobnie sytuacja wygląda na obrzeżach Poznania. Kiedy ograniczenia wprowadzono w miejscowości Komorniki, "klienci" przenieśli się na poznański Górczyn.

- Na ten moment na tych osiedlach, na których prohibicja została wprowadzona, informacje od mieszkańców i policji są bardzo pozytywne. Pamiętajmy, że te miejsca, gdzie była sprzedaż alkoholu w nocy to były takie skupiska, "czerwone punkty", gdzie policja wiedziała, że tam trzeba krążyć. Z kolei dla mieszkańców to było miejsce, które generowało hałas i sprzeczki. Teraz są zadowoleni - podsumował Plewiński.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co Polacy sądzą o nocnej prohibicji? Wymowne wyniki sondażu

Co Polacy sądzą o nocnej prohibicji? Wymowne wyniki sondażu

Polska
Chcą uregulować "wszystkie sprawy związane z alkoholem". Jest projekt Lewicy

Chcą uregulować "wszystkie sprawy związane z alkoholem". Jest projekt Lewicy

Polska

Trudno o statystki, ale według policji zmiany widać

O to, jak ograniczenia w zakupie alkoholu wpłynęły na te osiedla, gdzie takie rozwiązanie już funkcjonuje, zapytaliśmy Komendę Miejską Policji.

- Ograniczenia sprzedaży alkoholu w Poznaniu obowiązują tylko na terenie kilku osiedli, dlatego niestety trudno o jakieś konkretne liczby i statystyki, które pokazałyby wpływ takich ograniczeń na przykład na liczbę interwencji. Natomiast uważamy, że takie zakazy sprzedaży alkoholu w nocy realnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, co wynika chociażby z ustaleń naszych dzielnicowych, którzy są właśnie tymi policjantami "pierwszego kontaktu" - powiedziała nam Anna Klój z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

- Mogę za to powiedzieć, że na tych terenach, gdzie zakaz obowiązuje, jest mniej interwencji dotyczących awantur po alkoholu, przemocy domowej, czy ogólnie interwencji związanych z osobami, które dopuściły się jakiś czynów, będąc w stanie nietrzeźwości - dodał Klój.

Efekty wprowadzenia nocnej prohibicji można za to pokazać na liczbach w innym wielkopolskim mieście.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pacjent czeka, bo chirurg szyje rany pijanego. "Należy coś zrobić"

Pacjent czeka, bo chirurg szyje rany pijanego. "Należy coś zrobić"

Piotr Wójcik
330 alkosklepów w jednej dzielnicy. Burmistrzowie czekają na pilotaż

330 alkosklepów w jednej dzielnicy. Burmistrzowie czekają na pilotaż

WARSZAWA

Tu nocna prohibicja przynosi efekty

Od lutego w Koninie obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu pomiędzy godzinami 22 a 6. Nowe prawo obejmuje wszystkie punkty handlowe działające w całym mieście, w tym stacje benzynowe. Nie dotyczy jedynie restauracji i innych punktów gastronomicznych. Zakaz uchwaliła rada miasta w grudniu ubiegłego roku. W konsultacjach społecznych wprowadzenie nowego prawa poparła większość mieszkańców Konina. Efekty? Według magistratu w mieście jest bezpieczniej i widać to po wszystkich statystykach.

- Wykonaliśmy analizę przeprowadzonych interwencji i od stycznia do czerwca tego roku policjanci w Koninie przeprowadzili ich dokładnie 4395. Jest to o 187 interwencji mniej niż w roku ubiegłym w tym samym czasie. Największą różnicę widać w czerwcu, gdzie tych interwencji było aż o 90 mniej. Warto wspomnieć, że nie tylko liczba interwencji publicznych się zmniejszyła. Mniej jest również interwencji domowych. W ubiegłym roku było ich 407, a w pierwszym półroczu tego roku 124 - mówiła TVN24 młodsza aspirant Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

nad
Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent
Źródło: TVN24
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Powstanie drugi rynek, potrafimy kombinować już od zaborów"

"Powstanie drugi rynek, potrafimy kombinować już od zaborów"

Polska
Chcą nocnej prohibicji w całym kraju. Apel lekarzy

Chcą nocnej prohibicji w całym kraju. Apel lekarzy

Polska
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
Czytaj także:
Nad miastem Gaza po izraelskich nalotach unosi się dym
"Sytuacja matek i noworodków nigdy nie była gorsza"
Świat
Nóż zabezpieczony przez strażników miejskich
Rzucił się z nożem na radiowóz. Krzyczał o "zabijaniu warszawiaków"
WARSZAWA
AI sztuczna inteligencja
Bańka puchnie. To inwestycyjny rekord
BIZNES
GettyImages-2219526758
Trump grozi "wybuchem piekła, jakiego nikt nigdy nie widział"
Świat
imageTitle
Powołanie Yamala kością niezgody. Selekcjoner Hiszpanów odpowiada trenerowi Barcelony
EUROSPORT
Ile kosztuje 1 grosz?
Groszowa sprawa? U nas tajemnicza petycja, w innych krajach decyzje
Michał Istel
Dariusz Matecki
Poseł PiS pokazuje zdjęcie policjanta i pyta "kto to". Komentarz komendy i zawiadomienie prokuratury
WARSZAWA
Waldemar Żurek, Karol Nawrocki
Żurek i kancelaria prezydenta o sędziach. Dwa wpisy w pół godziny
Polska
Taylor Swift występuje na scenie podczas trasy "The Eras Tour". 14 listopada 2024 r., Toronto.
Zachwyty nad nową płytą Taylor Swift. "Teraz jest nieśmiertelna"
Kultura i styl
Jesień, deszcz, deszczowo, liście, park
Cyklon Amy namiesza nam w pogodzie
METEO
Wielki książę Wilhelm złożył przysięgę przed luksemburskim parlamentem
Wielki książę abdykował. Oto nowy europejski władca
Świat
Bułgaria - śnieg
Powodzie i atak zimy w Bułgarii. "Sytuacja jest krytyczna"
METEO
ludzie, ulica, przechodnie
1300 złotych dla każdego dorosłego Polaka? Jest stanowisko ministerstwa
BIZNES
shutterstock_2615640803
Liczba zachorowań na raka nerki wzrośnie dwukrotnie. Naukowcy mówią, jak odwrócić tendencję
Zdrowie
Niejasne okoliczności śmierci w Gdyni. Policja i prokuratura badają sprawę (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało 87-latka w mieszkaniu. Śledztwo w sprawie zabójstwa
Trójmiasto
V Kongres Praw Zwierząt w Senacie
Psy w Senacie
Ciekawostki
Nowe studio Faktów i TVN24
Raz ich nie było. Oto najważniejsze fakty, nie tylko o "Faktach"
Ciekawostki
Chiński okręt podczas ćwiczeń RIMPAC
Tworzą rezerwat na nie swoim terytorium. "Pretekst do okupacji” 
Maciej Wacławik, Maciej Michałek
Radomir Wit
Bezpośrednie starcia i żywa debata. "#BezKitu" w nowej odsłonie
Polska
flotylla gaza
Co dalej z aktywistami flotylli? Izrael o pierwszych deportacjach
Świat
46 min
pc
Ślub, o którym mówi cały świat. Dlaczego wywołał tak duże emocje?
I co teraz?
Biuro zarządu JSW
Potężna strata państwowej spółki. Prezes odwołany
BIZNES
Szymon Hołownia. Quiz tygodniowy
"Rzucę, bo mam bardzo silną wolę" - kto to powiedział? Quiz z cytatów tygodnia
Quizy
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia w bankach. "Zrób zaplanowane operacje wcześniej"
BIZNES
Upodobali sobie skutery i motocykle
Na Śląsku znikały skutery i motocykle. Wiadomo, kto za tym stoi
Katowice
imageTitle
Pokonała Świątek, ale nie poszła za ciosem. Amerykański ćwierćfinał dla Peguli
EUROSPORT
Wenecja, Włochy
Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy
METEO
Zatrzymanie Piotra R. w sprawie "mafii śmieciowej"
Sprawa "mafii śmieciowej". Cztery osoby aresztowane
Poznań
W wielu polskich szkołach z kranów leci tylko zimna woda
Woda do picia tylko w toaletach. NIK skontrolował szkoły
Zdrowie
Petra, Jordania
"W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji...". MSZ ostrzega Polaków
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica