Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Poznańska firma mogła dostarczyć rozwiązania do dronów, które wleciały do Polski. Była prezes skazana

WSK Poznań
Państwowa firma sprzedawała części do irańskich dronów
Źródło: TVN24
Części produkowane w Poznaniu były wykorzystywane w produkcji irańskich dronów Shahed 136. Rosyjska armia wykorzystuje je do ataków na Ukrainę. Prawdopodobnie te drony lub ich rosyjskie kopie w nocy z wtorku na środę wleciały w polską przestrzeń. Jak podaje "Głos Wielkopolski", była prezes firmy usłyszała w tej sprawie wyrok - rok więzienia w zawieszeniu i 6 tysięcy złotych grzywny.

O tym, że państwowa Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego z Poznania miała sprzedawać części, które trafiały potem do irańskich dronów bojowych Shahed 136, poinformowało jako pierwsze w lipcu zeszłego roku Radio Zet. Według informacji stacji, do irańskich dronów miały trafiać pompy wytwarzane przez spółkę należącą do Agencji Rozwoju Przemysłu.

Rosjanie używają takich dronów do przeprowadzania ataków na Ukrainę. To one też - jak wskazywał prezydent Ukrainy - dokonały w nocy z wtorku na środę naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej.

Dron znaleziony na polu w Sobótce (woj. świętokrzyskie)
Dron znaleziony na polu w Sobótce (woj. świętokrzyskie)
Źródło: TVN24

"Moskwa zawsze testuje granice możliwości i jeśli nie spotka się z silną reakcją, pozostaje na nowym poziomie eskalacji. Dziś był jeszcze jeden krok eskalacyjny - rosyjsko-irańskie 'Szahedy' działały w przestrzeni powietrznej Polski, w przestrzeni powietrznej NATO. Nie jeden 'Szahed', który można by nazwać przypadkiem, ale co najmniej osiem dronów uderzeniowych, które były skierowane w stronę Polski" - napisał Wołodymyr Zełenski na platformie X.

Zdaniem byłego pilota wojskowego, majora rezerwy dr inż. Michała Fiszera, były to jednak ich kopie. – To, co wleciało do Polski, to w całości były prawdopodobnie gerbery. Rosjanie skopiowali irańskie drony typu Shahed-131 i Shahed-136 (…) i wytwarzają je u siebie w kilku wersjach: Shahed-131 to Gierań-1, a Shahed-136 to Gierań-2 – powiedział Polskiej Agencji Prasowej.

To oznaczałoby, że nad Polską znalazły się drony z pompami o bliźniaczej konstrukcji, jak ta z Poznania.

Jak dodał dr Fiszer, dron ten jest uproszczoną wersją Shaheda-131, "bardzo zubożoną, bez głowicy". – Z racji, że można produkować je bardziej masowo od tych wcześniej wymienionych, to służą do tego, by potęgować ilość celów w przestrzeni powietrznej (…). Chodzi o to, żeby zamiast 250 dronów wysłać na przykład 500 – podkreślił.

ABW wykryło sprawę

Sprawa dostarczenia pomp irańskiemu producentowi została wykryta przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - Oczywiście jest absolutnie bulwersująca - mówił po nagłośnieniu sprawy minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak.

Dodał, że rząd stara się "uszczelniać wszystkie kwestie związane z sankcjami". - W ubiegłych latach ten system był bardzo poluzowany, wbrew retoryce, i tutaj Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy z innymi służbami prowadzi intensywne działania od kilku miesięcy po to, aby sankcje, embarga nie były obchodzone - podkreślał Siemoniak.

Wypowiedź szefa MSWiA
Wypowiedź szefa MSWiA
Źródło: TVN24

Śledztwo w sprawie części, które trafiły do irańskiego producenta, prowadził Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu. - Dotyczy wywozu z Polski bez wymaganego prawem zezwolenia Ministra Rozwoju i Technologii produktów wytwarzanych w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Poznań sp. z o.o. będących produktami podwójnego zastosowania - wyjaśniał prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Konkretnie sprawa dotyczyła pomp paliwowych, które mogą mieć zastosowane zarówno dla celów cywilnych, jak i celów wojskowych. Do ich sprzedaży miało dojść w 2022 roku.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Poznaniu
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Poznaniu
Źródło: TVN24

WSK Poznań sprzedała je irańskiej firmie Motorsazan zajmującej się produkcją ciągników rolniczych. Ta miała przekazać pompy paliwowe do zakładów produkujacych wojskowe drony, od której nabywali je Rosjanie.

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej o WSK w Poznaniu
Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej o WSK w Poznaniu
Źródło: TVN24

Dobrowolnie poddała się karze

W lutym 2023 roku śledczy postawili byłej prezes Renacie Sz. zarzut popełnienia przestępstwa w obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Zarzuty usłyszały jeszcze trzy osoby.

WSK Poznań
WSK Poznań
Źródło: TVN24

Jak podał w czwartek "Głos Wielkopolski", śledztwo zakończyło się 27 grudnia zeszłego roku, a akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Na pierwszej rozprawie Renata S. i jej obrońca złożyli wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

- Sąd, uwzględniając ten wniosek, skazał ją na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat próby, wymierzył grzywnę w wysokości dwudziestu stawek dziennych po 300 złotych każda oraz zobowiązał Renatę S. do informowania sądu o przebiegu okresu próby - powiedział "Głosowi Wielkopolskiemu" prokurator Przemysław Nowak.

W sprawie trzech pozostałych oskarżonych toczy się normalny proces. Najbliższa rozprawa - jak podał "Głos Wielkopolski" - odbędzie się 7 października.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: FC/PKoz

Źródło: Głos Wielkopolski, tvn24.pl, PAP, Radio Zet

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PoznańWojna w UkrainieRosjaIran
Czytaj także:
Dezinformacja
Tak boty i "pożyteczni idioci" szerzą dezinformację
Fakty
11 1645 rbn-0003
Obraduje RBN. Prezydent: zdaliśmy test jako Polska
Rzecznik Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk Jacek Goryszewski i rzecznik MSWiA Karolina Gałecka
Rzeczniczka, która "uciekłaby z Polski"? Jak zmanipulowano tę wypowiedź
Bartosz Chyż
Antoni Macierewicz
Spięcie w Sejmie. Zaczął Macierewicz
imageTitle
13 minut pracy i po sprawie. Ganna najszybszy, ale stresu nie uniknął
EUROSPORT
Piotr Pytel - Krzysztof Dusza
Oskarżał ich człowiek Macierewicza. Niewinni po ośmiu latach
Burza, pioruny, silne burze
Burzowo i mgliście. Alarmy IMGW
METEO
Zabójstwo Charliego Kirka. Obława na sprawcę
Co wiadomo o zabójcy Charliego Kirka. Znaleźli broń, jest pokryta napisami
Świat
Co siódma paczka wysyłana z Polski za granicę trafia dziś do Chin
Co z przesyłkami do USA? Deklaracja Poczty Polskiej
BIZNES
Po ulewach we Włoszech strażacy interweniowali ponad 100 razy
Ewakuacja kilkudziesięciu osób z kempingu, osuwisko zablokowało drogę
METEO
Wrocław ogranicza nocną sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne duże miasto zakazuje nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach
Wrocław
Alaksandr Łukaszenka
Łatuszka: Łukaszenka ma cel
Świat
Lęk przed wojną może skłonić na przykład do spakowania plecaka ewakuacyjnego
Lęk przed wojną jest normalny. Ale powinniśmy "umieć się bać"
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Kolejna przegrana Kowalskiego. Zawiódł w decydującym momencie
EUROSPORT
Rada Bezpieczeństwa ONZ
Rada Bezpieczeństwa zwołana na wniosek Polski. Jest data i godzina
Ząbki. Budynek po pożarze
Tak wyglądają mieszkania w budynku, który płonął ponad dwa miesiące temu w Ząbkach
WARSZAWA
J.D. Vance o współpracy z Rosją. Co naprawdę powiedział?
J.D. Vance o współpracy z Rosją. Co powiedział?
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Czeka na gola blisko 2,5 roku. Wielokrotny reprezentant Polski zagra w ekstraklasie
EUROSPORT
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Obrażał Żydów, nazywał to "publicystyką". Dostał wyrok
Białystok
Koza Jo gwiazdą internetu. Sławę zyskała błyskawicznie
Zrobił minę, sławę zyskał błyskawicznie
METEO
Larry Ellison
Dogonił Muska. Kim jest Larry Ellison i jak zbudował imperium?
BIZNES
Niemieckie siły na stałe zostaną rozlokowane na Litwie (zdjęcie ilustracyjne)
Niemieckie wojska na stałe na Litwie
Świat
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Strzały i zatrzymanie trzech osób w Warszawie
WARSZAWA
Odwołany ambasador Wielkiej Brytanii w USA Peter Mandelson
Wielka Brytania odwołuje ambasadora w USA. W tle sprawa Epsteina
Świat
Osobówka jechała 92 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym
Motocyklista recydywista dwukrotnie przekroczył prędkość
Wrocław
zawal atak serca shutterstock_2261265675
Bakterie i zawał. Naukowcy potwierdzili powiązanie
Zdrowie
Spotkanie Aleksandra Łukaszenki i Johna Coale'a
52 więźniów uwolnionych. MSZ: wśród nich jest trzech Polaków, nie ma Andrzeja Poczobuta
Świat
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Dwa państwa wzywają rosyjskich dyplomatów. W sprawie dronów nad Polską
Świat
shutterstock_1485769484
Była ministra zdrowia chwali się wynikami programu in vitro. Ile dzieci się już urodziło?
Zdrowie
Charlie Kirk
Nawrocki pisze o zabójstwie znanego stronnika Trumpa
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica