Mężczyzna spadł z balkonu. Zatrzymano 28-latka

W niedzielę, chwilę po godzinie 14 policjanci z Poznania otrzymali wezwanie do jednego z mieszkań przy ulicy Sokoła.
- Tam, jak ustalili śledczy, 48-letni mężczyzna miał spaść z balkonu znajdującego się na drugim piętrze budynku. Spadł na ziemię, uderzając w zaparkowany samochód - poinformował podkom. Łukasz Paterski, rzecznik poznańskiej policji.
Na miejsce przyjechała również straż pożarna i pogotowie. 48-latka przetransportowano do szpitala. Jak podaje policja, stan mężczyzny jest określany jako ciężki.
- W związku z tą sprawą policjanci zatrzymali 28-latka, który w trakcie zdarzenia przebywał w tym mieszkaniu z poszkodowanym. Trwa teraz dokładne wyjaśnianie okoliczności oraz tła tego zdarzenia - dodał Paterski.
