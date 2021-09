36-latka z kliniki medycyny naturalnej trafiła do szpitala, tam zmarła. Pielęgniarka oskarżona

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko pielęgniarce, która w klinice medycyny naturalnej miała podać pacjentce wlew z DMSO (dimetylosulfotlenek). 36-latka po podaniu preparatu trafiła w ciężkim stanie do szpitala. Zmarła kolejnego dnia.

Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie spowodowania śmierci 36-latki przeciwko Lucynie P. To pielęgniarka zabiegowa, która miała podać zmarłej kobiecie DMSO.

- Prokuratorzy zakończyli śledztwo, a akt oskarżenia został przesłany do sądu. Pielęgniarka jest oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci - poinformowała tvn24.pl Anna Marszałek, rzecznik prasowa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

Nie przyznawała się

Jak informowaliśmy wcześniej, kobieta po przedstawieniu zarzutów nie przyznała się do winy, ale złożyła wyjaśnienia. Wobec pielęgniarki nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych.

- Wyniki sekcji zwłok wskazały, że do śmierci kobiety przyczynił się jeden ze składników zawarty w środku DMSO. Wiadomo, że znajdował się on w ilości przekraczającej normę dla człowieka. W toku postępowania ustalono, że istnieje szczegółowa instrukcja dotycząca tego, jakie roztwory i w jakich stężeniach należy zmieszać. Jest to kwestia indywidualna - mówiła nam, w październiku 2019 roku, Marszałek