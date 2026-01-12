Logo strona główna
Poznań

Proces byłego działacza PO ruszy od nowa. Odpowiada za molestowanie

Do zdarzenia doszło w powiecie złotowskim
Proces Piotra P., byłego szefa złotowskich struktur Platformy Obywatelskiej, ruszy od początku. W poniedziałek Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił nieprawomocny wyrok sądu I instancji skazujący Piotra P. na 11 lat pozbawienia wolności m.in. za molestowanie dziewczynek.

W poniedziałek poznański sąd okręgowy, który rozpoznawał sprawę jako sąd II instancji, wydał prawomocne orzeczenie i uchylił w całości wyrok Sądu Rejonowego w Złotowie, który w marcu 2025 r. nieprawomocnie skazał Piotra P.

Sąd przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji. Decyzja ta oznacza, że proces ruszy od początku przed Sądem Rejonowym w Złotowie. Pokrzywdzonych w sprawie jest 14 dziewczynek. Do przestępstw objętych aktem oskarżenia miało dochodzić w latach 2021-2023 w Jastrowiu.

Sąd skazał P. na 11 lat pozbawienia wolności

W marcu 2025 r. Sąd Rejonowy w Złotowie uznał Piotra P. za winnego doprowadzania małoletnich do innych czynności seksualnych i utrwalania ich nagiego wizerunku. Sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną 11 lat pozbawienia wolności, orzekając wobec oskarżonego system terapeutyczny wykonania kary łącznej pozbawienia wolności. Sąd orzekł ponadto środek karny w postaci dożywotniego zakazu zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i prowadzenia działalności związanych z wychowaniem, edukacją, opieką oraz leczeniem małoletnich. Orzekł także 10-letni zakaz zbliżania się i kontaktowania się z pokrzywdzonymi, a także zapłatę pokrzywdzonym zadośćuczynienia za doznane krzywdy w wysokości od 5 do 10 tys. zł.

Fotografował dzieci pod pretekstem

Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu od matki jednej z pokrzywdzonych dziewczynek. Piotra P. zatrzymano pod koniec 2023 r. w sprawie doprowadzenia do poddania się innym czynnościom seksualnym małoletnich dziewczynek poniżej 15. roku życia oraz utrwalania ich nagich wizerunków. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Początkowo sprawa dotyczyła wykorzystania seksualnego czterech dziewczynek i sfotografowania pięciu małoletnich.

Podczas śledztwa okazało się, że pokrzywdzonych jest więcej. Lokalny portal asta24.pl informował, że według ustaleń prokuratury Piotr P. miał zapraszać do swojego domu pokrzywdzone, a następnie pod pretekstem badań nad ich wadami postawy kazać im się rozbierać. Mężczyzna miał je także fotografować, a rodzicom dzieci tłumaczyć, że zdjęcia są konieczne do prowadzonej dokumentacji lekarskiej. Portal przypomniał również, że Piotr P. był szefem złotowskich powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej i trzykrotnie bez powodzenia ubiegał się o fotel burmistrza Jastrowia. "Działał również w lokalnej organizacji sportowej i zarządzał Wielkopolskim Stowarzyszeniem Społeczno-Gospodarczym. Po aresztowaniu został zawieszony, a następnie usunięty z partii" - podano.

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

