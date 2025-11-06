Logo strona główna
Pracownik socjalny odkrył ciała 79-latka i jego 46-letniego syna na wózku 

Jeszcze wczoraj pracownik socjalny był u nich i z nimi rozmawiał. Dziś rano, gdy wszedł do jednego z mieszkań w Poznaniu, znalazł ciała 79-latka oraz jego 46-letniego syna, który poruszał się na wózku inwalidzkim. Sprawą zajmuje się policja.

Dziś rano policja została zaalarmowana przez pracownika socjalnego, który w jednym z mieszkań w bloku w Poznaniu znalazł ciała dwóch mężczyzn.

To 79-latek oraz jego 46-letni syn, który poruszał się na wózku inwalidzkim.

Ustalają szczegóły

- Obaj byli pod opieką pracownika socjalnego. Był u nich w mieszkaniu wczoraj. Widział się z nimi, rozmawiali - informuje podinspektor Iwona Liszczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Policja ustala, co się stało. Ciała trafią do sekcji. Wcześniej w mieszkaniu nie było interwencji policji.

Autorka/Autor: tm/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Alicja Glinianowicz

