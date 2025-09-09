Logo strona główna
Poznań

Poznańskie lotnisko zniosło limity. Na pokład można wnieść nawet 2-litrowe butelki

Port Lotniczy Poznań-Ławica
Poznań. Lotnisko na Ławicy znosi limit płynów. Trwają testy (05.09.)
Źródło: TVN24
Lecąc z poznańskiego lotniska można zabrać ze sobą płyny w opakowaniach nawet do 2 litrów bez konieczności wyjmowania ich podczas kontroli bezpieczeństwa. - To zmiana rewolucyjna - mówi Marcin Wesołek, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Wcześniej podobne rozwiązanie wprowadziło lotnisko w Lublinie oraz krakowskie Balice.

"Od teraz lecąc z Lotniska Poznań-Ławica możecie zabrać ze sobą płyny w opakowaniach nawet do 2 litrów - bez konieczności wyjmowania ich podczas kontroli bezpieczeństwa. To samo dotyczy elektroniki i kosmetyków" - poinformował we wtorek przed godziną 9 Port Lotniczy Poznań-Ławica.

Zniesienie limitu możliwe było dzięki przeprowadzonej modernizacji Strefy Kontroli Bezpieczeństwa i wdrożeniu najnowszych skanerów CT, które tworzą trójwymiarowy obraz bagażu. "Nowe skanery są odpowiednio oznaczone, dlatego prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie Strefy Kontroli Bezpieczeństwa" - przekazało lotnisko.

"Wiemy, że pasażerowie na to czekają"

W czwartek rzecznik prasowy portu Marcin Wesołek informował, że otrzymali zgodę Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wdrożenie nowej procedury bezpieczeństwa, ale jej uruchomienie poprzedzą jeszcze testy. - Wiemy, że to będzie zmiana rewolucyjna. Wiemy, że pasażerowie na to czekają, ale prosimy jeszcze o kilka dni cierpliwości. Chcemy być pewni, że ta procedura działa, że ta procedura kontroli bagażu podręcznego nam się nie wydłuży. Bardzo zależy nam na tym, żebyśmy nadal byli najszybszym portem lotniczym w Polsce, gdzie do kontroli bagażu podręcznego w zasadzie się nie czeka - mówił.

Jako pierwsze lotnisko w Polsce limit zniósł port w Lublinie, niedługo później zrobił to także Kraków. Nowe rozwiązanie ma tam skrócić czas potrzebny na skontrolowanie jednej osoby o blisko 30 proc.

Limit zniosła UE

W lipcu Komisja Europejska zatwierdziła zniesienie limitów na płyny na niektórych lotniskach. W portach, które używają określonego typu skanera bezpieczeństwa, zostanie zniesiony limit 100 ml na płyny przewożone w bagażu. Takich urządzeń w UE jest 700, w 21 państwach członkowskich. Chodzi o nową generację skanerów bezpieczeństwa C3 na lotniskach z systemem wykrywania materiałów wybuchowych. Wykorzystują one technologię tomografii komputerowej do tworzenia szczegółowych obrazów 3D bagażu, co pozwala na skuteczniejsze wykrywanie przedmiotów zabronionych.

Na lotniskach, które używają zaawansowanych skanerów, pasażerowie nie będą musieli wyjmować płynów i laptopów z bagażu podczas kontroli bezpieczeństwa. Na tych lotniskach nie będzie też obowiązywać limit płynów do 100 ml w bagażu podręcznym.

Autorka/Autor: FC/PKoz

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Port Lotniczy Poznań-Ławica

