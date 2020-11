NFZ skontrolował szpital i nakazał "działania naprawcze, które poprawią komfort pacjentów i personelu"

"Personel ma prawo czuć się zmęczony"

Rzeczniczka Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Marta Żbikowska-Cieśla poinformowała, że zobowiązano szpital do wprowadzenia zaleceń, które poprawią bezpieczeństwo pacjentów i zwiększą komfort pracy personelu. Zmiany dotyczą m.in. lepszej opieki w godzinach późnopopołudniowych i nocnych. - Zgodnie z przepisami, szpital powinien tak zorganizować swoją pracę, żeby personel na oddziale zmieniał się co cztery godziny. Przez ten czas personel powinien przebywać w salach chorych lub przynajmniej częściej zaglądać do pacjentów, aby wykonać niezbędne czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze. Pracownicy szpitala powinni mieć lepszy niż obecnie, przynajmniej na niektórych oddziałach, kontakt z chorymi – podała rzeczniczka.

NFZ zwrócił też uwagę na czas pobytu pacjentów w placówce. Jeśli chory nie ma już objawów COVID-19 lub jest to pacjent skąpo objawowy, to nie powinien zajmować miejsca, które może służyć pacjentom w poważniejszym stanie. Jak wskazano, przebywanie w szpitalu w okresie dłuższym niż dwa tygodnie jest również obciążające dla pacjenta. - Ostatnie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach zaniepokoiły nas, ale też zmartwiły, gdyż zależy nam na tym, aby pacjenci nadal mieli zaufanie do tego szpitala, który od ponad sześciu miesięcy spełnia bardzo ważną rolę w naszym województwie. Jest to szpital przeznaczony wyłącznie dla pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem COVID-19 oraz zakażeniem SARS-CoV-2, jednocześnie pełni rolę szpitala koordynującego – powiedziała Agnieszka Pachciarz. - Niezależnie od wyników kontroli, zarówno zleconej przez wojewodę wielkopolskiego, jak i prowadzonego przez NFZ monitorowania realizacji świadczeń, podjęliśmy korespondencję ze szpitalem, żeby wyjaśnić ewentualne nieprawidłowości, ale też pomóc szpitalowi tak przeorganizować pewne elementy swojego działania, aby pacjenci mogli czuć się bezpieczniej - dodała. NFZ zwrócił się już do szpitala z wnioskami o zastosowanie się do zaleceń. Jak wskazano, prowadzona w placówce kontrola "może wskazać jeszcze inne obszary do przeorganizowania".