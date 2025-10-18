Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

"Jaką mamy tolerancję na śmierć ptaków?". Radni apelują do prezydenta w sprawie "szklanych pułapek"

Mosty Berdychowskie w Poznaniu
Otwarcie Mostów Berdychowskich w Poznaniu
Źródło: TVN24
To jeden z niewielu tematów, który powinien łączyć, a nie dzielić - tak radna Prawa i Sprawiedliwości mówiła o zabezpieczeniu szklanych balustrad Mostów Berdychowskich. Poznańscy radni niemal jednogłośnie zaapelowali w tej sprawie do prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Według urzędników problemu nie ma, bo oficjalnie w pobliżu mostów znaleziono dwa martwe ptaki. - Powstaje pytanie: jaką mamy tolerancję na śmierć zwierząt w Poznaniu? - ripostują radni.

- Chyba doszliśmy do pewnej ściany w tym temacie - tak o Mostach Berdychowskich i wciąż niezabezpieczonych balustradach mówiła podczas wtorkowej sesji rady miasta Sara Szynkowska vel Sęk, radna PiS.

Mosty Berdychowskie, czyli pieszo-rowerową przeprawę nad Wartą i Kanałem Ulgi oddano do użytku pod koniec lutego. Jeszcze podczas trwających prac lokalni ornitolodzy i przyrodnicy zwracali uwagę, że przeszklone balustrady mogą być śmiertelnym niebezpieczeństwem dla ptaków i to zarówno w trakcie codziennych przelotów, jak i podczas migracji rocznych.

Z nowej inwestycji chętnie korzystają mieszkańcy, turyści i rowerzyści. Władze miasta chwalą się kładkami, które zostały docenione przez Europejską Federację Cyklistów w kategorii infrastruktura rowerowa. I jedyny zgrzyt jest taki, że mimo apeli wielu środowisk kwestia zabezpieczenia balustrad wciąż pozostaje nierozwiązana. Urząd miasta zapewnia, że "sprawa jest monitorowana".

W marcu o przyjrzenie się sprawie apelowała do prezydenta Fundacja Szklane Pułapki. O tym jak dużym niebezpieczeństwem dla ptaków są nieoznaczone tafle szkła szeroko rozpisywały się media. W czerwcu Dyrekcja Ochrony Środowiska również zaleciła pilne zabezpieczenie szklanych barierek mostów naklejkami. I nic.

Teraz, po tym, jak we wrześniu wspólne stanowisko wypracowali radni z Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, temat poruszono podczas sesji rady miasta.

Mosty Berdychowskie w Poznaniu
Mosty Berdychowskie w Poznaniu
Źródło: ZDM

"Jaką mamy tolerancję na śmierć zwierząt?"

- Kładki Berdychowskie są piękne, są użyteczne, są funkcjonalne, ale są też śmiertelnie niebezpieczne dla przelatujących korytarzem ekologicznym ptaków. W taki dzień jak dzisiaj problem jest mniejszy, bo szyby pokryte są takim dżdżem. Natomiast w piękny słoneczny dzień stają się zupełnie przezroczyste i stają się śmiertelną pułapką - mówiła podczas sesji przewodnicząca komisji Dorota Bonk-Hammermeister.

Wskazała również, że dotychczas udokumentowano kilka przypadków śmierci ptaków na kładkach.

- Powstaje pytanie: jaką mamy tolerancję na śmierć zwierząt w Poznaniu? Ile to może być ptaków? Jeden, dwa, trzy czy może czekamy do 30? Szanowni państwo, powinniśmy tutaj mieć zero tolerancji dla śmierci zwierząt, której możemy uniknąć - przekonywała Bonk-Hammermeister.

Projekt architektoniczny Mostów Berdychowskich wyłoniono w ramach konkursu w 2018 roku. Umowę z wykonawcą podpisano w czerwcu 2023 roku. W tak zwanym międzyczasie (2021 roku) w mieście wprowadzono standardy ochrony ptaków. Przewodnicząca komisji przypomniała o tym fakcie i zwróciła uwagę, że mimo, iż projekt powstał przed przyjęciem standardów, to powinien zostać do nich później dostosowany.

Mosty Berdychowskie nocą
Mosty Berdychowskie nocą
Źródło: PIM

Podczas dyskusji głos zabrała również radna Prawa I Sprawiedliwości Sara Szynkowska vel Sęk, która apelowała o głosowanie za przyjęciem wypracowanego przez komisję stanowiska. Jak mówiła, "to jeden z niewielu tematów, który powinien łączyć, a nie dzielić".

- Jednym z dwóch największych zagrożeń na świecie dla ptaków są koty domowe, a później właśnie szklane pułapki. I czy nam się to podoba czy nie, mamy taką wiedzę. Poznań powinien dawać dobry przykład, powinien słuchać profesjonalistów i specjalistów z tego zakresu i jak najszybciej poprawiać błędy, które niestety zdarzają się w mieście. I takim błędem była niepotrzebna negacja szybkiego zabezpieczenia tych kładek przezroczystych - stwierdziła.

Szynkowska vel Sęk przypomniała, że rolą miejskich organów jest również edukacja. - Miasto ma potężną broń w postaci edukacji i wdrażania nowych trendów. Pomyślmy o tym, wypowiadając się do mediów kolejny raz i miejmy na uwadze to, że ten dobry przykład idzie od góry - dodała.

W głosowaniu stanowisko komisji poparło 28 radnych. Tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Mosty Berdychowskie
Mosty Berdychowskie
Źródło: Poznańskie Inwestycje Miejskie

"Prezydent jest otwarty na dyskusję"

Zapytaliśmy rzeczniczkę urzędu miasta o to, jak Jacek Jaśkowiak ustosunkuje się do apelu radnych. - Prezydent szanuje stanowisko radnych i deklaruje podjęcie stosownych działań, jeśli sformułowane w nim tezy znajdą potwierdzenie w rzeczywistości. Podstawą do oceny sytuacji powinny być jednak fakty, a nie emocje wzniecane przez osoby zaangażowane w tę kwestię, które w korespondencji z miastem same podkreślały, ubolewając, że pomimo usilnych i częstych prób znalezienia na mostach Berdychowskich i wokół nich martwych ptaków, nie udawało im się to - przekazała Joanna Żabierek, rzeczniczka Urzędu Miasta w Poznaniu.

Mosty Berdychowskie w Poznaniu
Mosty Berdychowskie w Poznaniu
Źródło: TVN24

Według magistratu niezabezpieczone balustrady na razie nie generują faktycznego problemu. I, jak wskazała rzeczniczka, od otwarcia mostów do teraz (16 października) do urzędu wpłynęły od mieszkańców dwa zdjęcia martwych ptaków znalezionych w okolicach mostów. Z kolei Zarząd Zagospodarowania Odpadami, odpowiedzialny za bieżące utrzymanie obiektu nie odnotował żadnych incydentów z ptakami.

"Szyby należy ptakom pokazywać"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Szyby należy ptakom pokazywać"

Jak przekazała Joanna Żabierek, ze wstępnych szacunków urzędu wynika, że koszt zabezpieczenia balustrad może wynieść kilkaset tysięcy złotych. - Zrobiono wstępne rozeznanie w zakresie możliwych rozwiązań na tym konkretnym obiekcie, uwzględniając nie tylko koszty samego materiału. Wzięto pod uwagę konieczność dokładnego wyczyszczenia balustrad przed oklejeniem, zatrudnienia ekip alpinistycznych do prac na istniejącej konstrukcji mostu oraz obwarowania gwarancyjne obiektu czy też fakt, iż mosty obecnie są już użytkowane - wskazała rzeczniczka.

- Jeśli zdaniem radnych jest to wystarczająca podstawa do tego, by wydać kilkaset tysięcy złotych na zabezpieczenie balustrad, to prezydent jest otwarty na dyskusję w ramach toczących się rozmów o budżecie na przyszły rok. Osobiście uważa jednak, że w oparciu o fakty, którymi dysponujemy dziś, wydatkowanie tak wysokiej kwoty na ten cel nie jest zasadne - poinformowała Żabierek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Poznańptakizwierzęta w mieście
Czytaj także:
Młody kierowca driftował na parkingu
Popisywał się driftem. Policjanci "nagrodzili" go mandatem
WARSZAWA
W kilku hotelach mieszka około 200 osób z kamienic, pod którymi toczą się prace
Od roku mieszkają w hotelach, w których mieli być dwa tygodnie. Proszą premiera o pomoc
Łódź
Fontanny lawy z wulkanu Kilauea
Efektowna erupcja. Nagranie
METEO
W domu mężczyzny znaleziono susz roślinny
Po fałszywym zgłoszeniu ma podwójne kłopoty
Kraków
Zohran Mamdani kandydatem na burmistrza Nowego Jorku
Wybory w Nowym Jorku. Faworyt prowadzi "niezwykłą kampanię"
Świat
imageTitle
"Forbes": Ronaldo najlepiej zarabiającym piłkarzem
EUROSPORT
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w nadchodzącym tygodniu. "Tendencja spadkowa"
BIZNES
Piknik Ufologiczny w Emilcinie organizowany przez Extra Terrestra
Potworaki, fałszywy zgon i hipnoza. Co wydarzyło się w "polskim Roswell"?
Anna Winiarska
Mahmoud Amin Ya'qub al-Muhtadi
Mieszkaniec USA oskarżony o atak na Izrael
Świat
imageTitle
Dwie siły i liczne znaki zapytania. Wschód NBA chce nawiązać walkę
EUROSPORT
Arkadag, Turkmenistan
20-latek w piwnicy, dziewczyny przymusowo wydawane za mąż. Terror w kraju
Świat
Libia jest pogrążona w chaosie od czasu obalenia Muammara Kadafiego
11 mln dolarów i syn Kaddafiego może wyjść z aresztu. "Niedopuszczalne"
Świat
imageTitle
Seria Francuza przerwana. Szalone tempo w chińskim wyścigu
EUROSPORT
Piotr Alexewicz podczas drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
Finał XIX Konkursu Chopinowskiego. W sobotę pierwsze koncerty
WARSZAWA
Menopauza - sprawdź, co o niej wiesz. Rozwiąż quiz
Menopauza to więcej niż koniec miesiączki. Sprawdź, co o niej wiesz
Zuzanna Kuffel
Menopauzalne wypadanie włosów
Co na menopauzalne wypadanie włosów? Nie szampony, suplementy i witaminowe koktajle
Zuzanna Kuffel
Transformacji menopauzalnej może towarzyszyć mgła mózgowa
Mgła mózgowa. "Patrzyłam na jakiś przedmiot i zastanawiałam się, jak on się nazywa"
Zuzanna Kuffel
Nocna sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Ruszył zakaz sprzedaży alkoholu w centrum Łodzi
Łódź
Luis Marcelo Arce Mosqueira został zatrzymany w związku z doniesieniem o przemocy domowej
Czerwona nota Interpolu. Syn prezydenta zatrzymany
Świat
alkohol-wino-sklep-16
Jedna pensja, setki butelek. Policzono, ile można kupić alkoholu
BIZNES
Miasto Tivat w Czarnogórze
Czarnogóra prosi UE o pomoc
Świat
Kobieta od 27 lat nie wychodziła z domu
Sąsiedzi "zadawali pytania". Ale w pewnym momencie "włączyła się znieczulica"
Polska
Dolina Pięciu Stawów Polskich, 18.10
Ośnieżone stoki, oblodzenia. Warunki są trudne
METEO
imageTitle
"Koło kar" nie miało litości. Drogie gadżety dla kolegów za spóźnienie na trening
EUROSPORT
Planetarium Śląskie
"Chorzów się powiększył, w kosmosie"
METEO
W weekend odbędą się dwa dzielnicowe biegi (zjd. ilustracyjne)
W weekend dwa uliczne biegi
WARSZAWA
Izrael Hamas
Jego córka przeżyła, on nie. "Churchill" wrócił w trumnie
Świat
Piotr Pawlak podczas trzeciego etapu Konkursu Chopinowskiego
7 pytań o Konkurs Chopinowski przed finałem
Adam Michejda
Dobre informacje dla użytkowników telefonów komórkowych za granicą
To ma być prawdziwa rewolucja. "Konieczność, która wymknęła się spod kontroli"
Maja Piotrowska
imageTitle
Dziwaczny błąd sędziego. "Oszczędził mąk"
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica