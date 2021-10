Poznań: Lis zaklinował się w budynku fabrycznym, między ścianą a rurą. Uwolnili go strażnicy z ekopatrolu

Specjalna grupa

Ekopatrol poznańskiej straży miejskiej to grupa kilkunastu funkcjonariuszy, którzy zajmują się wszystkim, co jest związane z ekologią, w tym pomocą rannym zwierzętom. Interweniują m.in. w sprawach związanych z nietoperzami, ptakami, kotami, jeżami, lisami. Dysponują też sprzętem do odławiania węży.