Jako klient przyszedł do sklepu, który wcześniej okradł. Rozpoznał go właściciel

Policjanci zatrzymali 19-latka i jego 13-letniego kolegę. Jak ustalili funkcjonariusze, to oni włamywali się do poznańskich sklepów. Ich łupem padały alkohol i papierosy. Wpadli przez zuchwałość 19-latka.

Kradzież przebiegła zgodnie z planem. To miało zachęcić nastolatków do kolejnej akcji. Odczekali nieco ponad dwa tygodnie i ponownie zaatakowali. - 27 kwietnia włamali się do kolejnego sklepu. Tym razem na poznańskiej Dębinie. Pod osłoną nocy uszkadzając drzwi, po raz kolejny okradli sklep. Ich łupem znowu padły wyroby tytoniowe i alkoholowe. Starty wyceniono na 3,5 tysiąca złotych - podaje Garstka.

Zbyt pewny siebie

- Rozpoznał go właściciel, który natychmiast go zatrzymał i przekazał policjantom. Zarówno 19-latek, jak i 13-latek usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Starszemu z nich grozi 10 lat więzienia, młodszy odpowie przed sądem rodzinnym. Zatrzymani przyznali się również do kradzieży z włamaniem do dwóch sklepów na poznańskiej Starołęce - informuje Garstka.