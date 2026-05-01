Poznań

Goniła nastolatków z nożem. Pijana 25-latka zatrzymana

Agresywna 25-latka groziła młodzieży nożem
Do zdarzenia doszło w Poznaniu
Źródło: Google Earth
25-letnia mieszkanka Poznania została zatrzymana po tym, jak w czwartkowy wieczór groziła grupie młodzieży z nożem w ręku.

Do zdarzenia doszło w czwartek o 19.30 przy ulicy Sofoklesa w Poznaniu.

- Do policjantów wpłynęło zgłoszenie dotyczące agresywnej kobiety, która miała grozić grupie młodzieży i gonić ją z nożem - przekazała mł. asp. Anna Klój z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Źródło: poznanmomnet instagram

Na miejsce skierowano patrol. Po przyjeździe funkcjonariuszy kobieta zamknęła się w mieszkaniu i nie reagowała na wezwania do otwarcia drzwi.

Pijana kobieta groziła dzieciom

- Policjanci weszli do środka siłowo i zatrzymali 25-letnią mieszkankę Poznania. W chwili zatrzymania kobieta była nietrzeźwa - dodaje.

Źródło: poznanmomnet instagram

Rodzice nastolatków złożyli na komisariacie stosowne zawiadomienie. W wyniku tego zdarzenia nikt nie doznał obrażeń.

- Obecnie kobieta przebywa w policyjnym areszcie. Będą z nią przeprowadzane czynności, najprawdopodobniej usłyszy zarzuty - dodaje policjantka.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: poznanmomnet instagram

Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
