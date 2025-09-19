Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Deweloper ma ściągnąć reklamę. Wcześniej pozwał społecznika, który zarzucił mu, że jest nielegalna

|
Reklama na budynku przy ul. Półwiejskiej 47 (2024 r.)
Deweloper pozywa społecznika. Tomasz Hejna: ja muszę wywoływać presję przez moje social media
Źródło: TVN24
Komisja etyki Polskiego Związku Firm Deweloperskich zajmowała się sprawą reklamy wiszącej na budynku naprzeciwko Starego Browaru w Poznaniu. O tym, że wisi ona mimo braku zgody konserwatora zabytków, zaalarmował ją poznański społecznik. Deweloper zarzuca mu zniesławienie. Jednocześnie dostał termin, do kiedy nośnik ma zostać zdemontowany. Jeśli tego nie zrobi - może zostać usunięty z organizacji.

Inwestycje Wielkopolski, właściciel budynku przy ulicy Półwiejskiej w Poznaniu, na jego szczycie zawiesił reklamę. Urzędnicy nie powinni wydać na nią pozwolenia, bo do wniosku nie dołączono zgody Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, a miejsce, w którym się znajduje, leży w obszarze ochrony konserwatorskiej.

Deweloper się obraził i pozywa. Adwokat: zatańczymy to tango
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Deweloper się obraził i pozywa. Adwokat: zatańczymy to tango

Filip Czekała

- Na banery reklamowe w obszarze konserwatorskim nie wydajemy zgody - mówił twardo tvn24.pl Jacek Maleszka, zastępca dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

O sprawie - jak o wielu innych reklamach - napisał Tomasz Hejna, prowadzący fanpage Gemela Poznańska, który w ciągu ostatnich kilkunastu lat wziął pod lupę ponad 1500 reklam różnego typu w Poznaniu i wykazał, że prawie 90 procent z nich to były samowole budowlane.

Po serii postów Hejny prezes firmy deweloperskiej Andrzej Marszałek złożył przeciwko niemu prywatny akt oskarżenia. Twierdzi, że został przez niego zniesławiony.

Sąd wyznaczył posiedzenie w celu rozpatrzenia wniosku prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania. Hejna na takie rozwiązanie jednak nie chce przystać, bo - jak tłumaczy jego prawnik - umorzenie postępowania oznacza, że sąd uznaje, iż zostało popełnione przestępstwo, jednak ze względu na niską wagę nie wymierza kary. - Tu mamy sytuację taką, gdzie ewidentnie mój klient nie popełnił żadnego przestępstwa zniesławienia, o którym mówi artykuł 212 Kodeksu karnego, i będziemy żądać rozpoznania tej sprawy w normalnym trybie i uniewinnienia - podkreśla Jarosław Pucek, pełnomocnik Hejny.

PZFD każe zdjąć reklamę

Wcześniej Hejna o sprawie reklamy poinformował Polski Związek Firm Deweloperskich. Prezes Inwestycji Wielkopolskich Andrzej Marszałek do marca tego roku pełnił funkcję prezesa poznańskiego oddziału PZFD. Sprawa trafiła do komisji etyki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
NIK wytyka Poznaniowi złe zarządzanie reklamami. Sprawa trafi do prokuratury

NIK wytyka Poznaniowi złe zarządzanie reklamami. Sprawa trafi do prokuratury

Skontrolowali nośniki reklamowe w Poznaniu. Legalne były tylko dwa

Skontrolowali nośniki reklamowe w Poznaniu. Legalne były tylko dwa

- Sprawa była analizowana już od wielu miesięcy przez komisję etyki. Kilka tygodni temu wyznaczony został firmie Inwestycje Wielkopolski czas na zdjęcie reklamy do końca listopada - mówi Joanna Janowicz, od marca szefowa poznańskiego oddziału PZFD i od dwóch kadencji przewodnicząca rady całej organizacji.

To ona na początku swojej pierwszej kadencji w radzie doprowadziła do powołania komisji etyki. - Staramy się odpowiadać na zgłoszenia zarówno takich społeczników jak Tomasz Hejna, jak i klientów naszych członków, którzy zostali w jakiś sposób poszkodowani i doprowadzamy do mediacji między stronami. Jeżeli członkowie naszej organizacji się nie stosują do naszych rekomendacji, to albo zostają zawieszeni do czasu jakby naprawy sytuacji, albo z niej wykluczeni - tłumaczy.

W tym przypadku sytuacja prawna jest zagmatwana. Firma zwróciła się do urzędu o pozwolenie. Jako że reklama znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej, do zgłoszenia dołączone powinno zostać pozwolenie konserwatora zabytków. Tego jednak nie było. Mimo to żaden z urzędników tego nie zakwestionował w ciągu 21 dni. Po tym czasie pozwolenie - choć niepełne - stało się prawomocne.

- Miasto Poznań de facto przez czyjąś niekompetencję czy pomyłkę zalegalizowało tę reklamę. To nie jest jednak dla mnie wytłumaczenie. Od naszych członków wymagamy profesjonalizmu - to my powinniśmy wiedzieć, jakie należy mieć zgody i pozwolenia na tego typu nośniki reklamowe. Jako deweloperzy mamy ogromny wpływ na otoczenie, w którym budujemy i ponosimy ogromną odpowiedzialność za to, jak nasze miasta wyglądają, dlatego powinniśmy trzymać się najwyższych standardów i bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów prawa - podkreśla.

I dodaje: - W ciągu tygodnia wydamy oświadczenie dotyczące stanowiska organizacji w zakresie prywatnego pozwu pana Andrzeja Marszałka przeciwko Tomaszowi Hejnie. 

Społecznik nie kryje satysfakcji takim obrotem spraw. - Bardzo cieszy mnie tak twarda postawa Polskiego Związku Firm Deweloperskich, które w swoich założeniach ma poprawianie wizerunku branży, która - nie ukrywajmy - nie ma najlepszej renomy - mówi twórca Gemeli Poznańskiej.

I chwali działania Janowicz: - Nie powinniśmy wrzucać wszystkich deweloperów do jednego worka. Panią prezes Joannę Janowicz i Constructa Plus, której jest właścicielką, odbieram jako przedstawicieli tej grupy, której ewidentnie zależy na poprawie tego wizerunku. Pokazuje to decyzja podjęta krótko po zakupie Domu Książki o zdjęciu nielegalnej reklamy z elewacji i podkreślanie, że była ona gwałtem na przestrzeni konserwatorskiej.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Filip Czekała /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/gemelapoznanska

Udostępnij:
Filip Czekała
Filip Czekała
Czytaj także:
Cywile, którzy uciekli przed RSF, w obozie Goz al-Haj, Chartum, Sudan
"Widziałem to wszystko i więcej". Tragiczne sceny po ataku dronów na obóz
Świat
Jesień, liście, wrzesień
Przed nami mocne wejście jesieni
METEO
Ćwiczenia "Żelazny Obrońca", Słodków
Specjalna pożyczka pomoże sfinansować mur dronowy w Europie
Świat
warszawa stolica kladka ludzie shutterstock_2575171381
Tak rząd chce rozwijać polską gospodarkę
BIZNES
Opieka nad osobami starszymi
Bliscy osób z demencją chodzą od drzwi do drzwi. Zmiany coraz bliżej
Zuzanna Kuffel
Gmach Sądu Okręgowego w Łodzi
Wulgarne napisy o premierze i ministrze na budynku sądu
Łódź
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Pobili go, bo nie chciał podać ręki nieznajomemu. Jest akt oskarżenia
Olsztyn
imageTitle
Wysokie loty Wisły nagrodzone przez europejską federację
EUROSPORT
Ulewny deszcz
Powrót ulew i gorąca. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia
METEO
Rafał Trzaskowski
Nocna prohibicja tylko w dwóch dzielnicach. Prezydent Warszawy reaguje
WARSZAWA
Nocna prohibicja. W Warszawie nie ma, a gdzie już jest?
Nocna prohibicja. Trzaskowski o pilotażu w "wielu miastach". Tylko w których?
Michał Istel
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie karetki i busa, są ranni
Opole
Ćwiczenia Zapad-2025
"Putin testuje determinację Zachodu". Naruszona przestrzeń kolejnego kraju
Świat
shutterstock_2299610383
Mają lek, ale czekają na badania. Czego potrzebują pacjenci z ALS?
Piotr Wójcik
Mukowozczik 2
Łukaszenka wymienił jego nazwisko. Kim jest Andriej Mukowozczik
Świat
Odra
NIK wydał raport o Odrze. Wody Polskie odpowiadają
METEO
Policja zatrzymała dwóch strażaków (zdjęcie ilustracyjne)
Policja zatrzymała dwóch strażaków. Są podejrzewani o zgwałcenie kobiety
Białystok
haker spyware pegasus AdobeStock_216060817
W darknecie powstał portal dla brytyjskich szpiegów
Świat
Warszawa. Policja zatrzymała recydywistę
Zrywał kobietom łańcuszki w tramwajach
WARSZAWA
shutterstock_1562072044
Co powoduje zawały serca u kobiet? Ważne odkrycie naukowców
Anna Bielecka
wypadek myjnia
Spokojnie mył szyby w swoim aucie. Nagle znalazł się w niebezpieczeństwie
Świat
shutterstock_2478291917
NIK: przekazanie pieniędzy państwowej spółce niezgodnie z prawem
BIZNES
Hybryda dwóch gatunków ptaków
Ten ptak jest hybrydą
METEO
Policjanci zatrzymali poszukiwanego od czterech lat mężczyznę
Był poszukiwany od czterech lat. Siedział w aucie stojącym na parkingu
Trójmiasto
Proces Serhija S. ws. współpracy z rosyjskim wywiadem
Skazany za szpiegostwo chciał wyjść na wolność. Decyzja sądu
Wrocław
Jarosław Kaczyński
Konferencja Kaczyńskiego. Padło pytanie o "miękkich polityków"
Wcześniak hospitalizowany z powodu zakażenia wirusem RS
Zakażenie wirusem RSV grozi niedotlenieniem u niemowlęcia. Jak chronić dziecko przed wirusem?
Anna Bielecka
Odnalezione fragmenty żuka
Biżuteria z chrząszczy w urnie dziecka. "Unikatowe znalezisko"
Wrocław
Mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu.
Od siedmiu lat ukrywał się za granicą, trafił do Polski
Łódź
Funkcjonariusze hiszpańskiej policji
Ludzie mieli być wypychani za burtę. 50 osób uznanych za zaginione
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica