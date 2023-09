Ugodziła męża nożem w brzuch. "Już wcześniej znęcała się"

czytaj dalej

Do sieci wyciekła wiadomość, jaką szef Centrum Medycznego "Medyk" w Rzeszowie wysłał do swoich pracowniczek. Pielęgniarkom, laborantkom i rejestratorkom zaoferował pracę kelnerek podczas bankietu absolwentów medycyny Uniwersytetu Rzeszowskiego. "Może któraś znajdzie sobie wśród młodych lekarzy męża" - kusił. Szefowa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zachowanie prezesa nazywa seksizmem i zapowiada zgłoszenie sprawy do Komisji Etyki Lekarskiej. On sam opublikował oświadczenie, w którym przeprosił "panie, które poczuły się urażone treścią i formą komunikatu".