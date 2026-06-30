Poznań 12-latek potrącony na przejeździe dla rowerów

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Google Maps

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Jak poinformował podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, do potrącenia doszło we wtorek około godziny 16.

12-letni chłopiec, jadąc ścieżką rowerową biegnącą równolegle do ulicy Szczawnickiej, skręcił w prawo i wjechał na przejazd dla rowerów przylegający do przejścia dla pieszych. W tym momencie uderzył w bok samochodu marki Opel, który znajdował się już na pasach.

W wyniku zdarzenia dziecko zostało przewiezione karetką do szpitala. Jak przekazał podkomisarz Paterski, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

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