12-latek potrącony na przejeździe dla rowerów
Jak poinformował podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, do potrącenia doszło we wtorek około godziny 16.
12-letni chłopiec, jadąc ścieżką rowerową biegnącą równolegle do ulicy Szczawnickiej, skręcił w prawo i wjechał na przejazd dla rowerów przylegający do przejścia dla pieszych. W tym momencie uderzył w bok samochodu marki Opel, który znajdował się już na pasach.
W wyniku zdarzenia dziecko zostało przewiezione karetką do szpitala. Jak przekazał podkomisarz Paterski, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Źródło: tvn24.pl