Pożar składowiska w Przylepie. Podsumowanie działań służb

Służby podsumowały działania po pożarze składowiska odpadów w zielonogórskim Przylepie. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki powiedział, że choć doszło do skażenia terenu, to normy nie zostały przekroczone tak, by zagrażało to życiu i zdrowiu. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska podkreślał, że jakość powietrza była badana na bieżąco, a na próbki pobrane z wody i gleby trzeba poczekać jeszcze kilka dni. Na miejscu wciąż jest kilka zastępów strażackich.

Od soboty do niedzielnego wieczora z pożarem hali w Przylepie, w której składowane były niebezpieczne chemikalia, walczyło kilkuset strażaków.

Na poniedziałkowej konferencji po sztabie kryzysowym podsumowano działania służb.

Prezydent Zielonej Góry: to, co się wydarzyło to jest katastrofa

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki powiedział, że choć doszło do skażenia terenu, to normy nie zostały przekroczone tak, by zagrażało to życiu i zdrowiu. Zapewnił, że w każdej chwili można było przeprowadzić ewakuację, ale nie było takiej potrzeby. - Podjęliśmy decyzję o przygotowaniu wariantu ewakuacji mieszkańców, autobusy były w dyspozycji, placówki czekały. W tym momencie robiliśmy badania powietrza. Okazało się, że normy nie zagrażają zdrowiu i życiu - tak prezydent Zielonej Góry relacjonował działania w związku z sytuacją kryzysową związaną z pożarem hali w Przylepie. - To nie oznacza, że nie doszło do skażenia. Dobrze o tym wiemy, że to miało miejsce. Ale te normy, które nakazywałyby rozpoczęcie ewakuacji nie zostały przekroczone - podkreślał samorządowiec. I dodał: - To, co się wydarzyło to jest katastrofa.

Prezydent Zielonej Góry o rekultywacji składowiska odpadów

Kubicki tłumaczył, że zakłady w Przylepie szczęśliwie nie są podłączone do miejskiej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. - Gdyby wody się do niej dostały, mogłoby dojść do sytuacji niebezpiecznej - przyznał. Z jego relacji wynika, że ścieki z terenu zakładu są wypompowywane, badane i wywożone. - Kanalizacja deszczowa miała odprowadzenie do zewnętrznych zbiorników, tam jest woda skażona - powiedział prezydent. Jeden z tych zbiorników - według jego relacji - był nielegalnie podłączony do cieku, ale został przez służby natychmiast odłączony. - Ta skażona woda zostanie wywieziona na składowisko odpadów niebezpiecznych - powiedział Kubicki. Dodał, że prawdopodobnie doszło do skażenia gleby, będzie ona badana, podobnie jak pobliskie ujęcia wody, przez sanepid.

Kubicki był też pytany o to, co dalej ze składowiskiem. Zaznaczył, że proces utylizacji tego miejsca "miał być rozpoczęty". Teraz jednak nie będzie chodziło o utylizację, a raczej - jak wskazał - rekultywację. - Ten proces będzie wymagał teraz troszkę innego podejścia - stwierdził prezydent Zielonej Góry.

Samorządowiec zapowiedział też, że wszystkie dokumenty związane ze sprawą składowiska zostaną przedstawione. - Wszystkie dokumenty pokażemy, nie będziemy uciekali od tego, od odpowiedzialności - podkreślił.

WIOŚ czeka na wyniki badań prób wody i gleby

Wyniki badań prób wody i gleby będą jeszcze w tym tygodniu, bo to jest procedura laboratoryjna. Natomiast pomiary jakości powietrza są prowadzone na bieżąco przy pomocy automatycznej stacji - powiedział w poniedziałek lubuski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Mirosław Ganecki.

Zaznaczył, że teren, który został skażony - mówił o gruntach w pobliżu spalonego składowiska odpadów - będzie musiał podlegać remediacji (działania zmierzające do usunięcia lub zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powierzchni ziemi). - Na dzień dzisiejszy należy się skupić na oczyszczeniu terenu. To nie jest nasze zadanie, ale będziemy również tę sprawę pilotowali - dodał.

Jak podkreślał, w trakcie pożaru służby prowadziły ciągły pomiar i pobór próbek powietrza "w kilku punktach wytypowanych na trasie chmury dymu".

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska o pomiarach

Wojewoda podsumowuje działania służb

Wojewoda lubuski zapewnił, że działania zostały podjęte w sobotę tuż po otrzymaniu informacji o pożarze przed godziną 16. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki zwołał wówczas posiedzenie sztabu miejskiego w Zielonej Górze. Natomiast wojewoda zwołał posiedzenie wojewódzkiego sztabu zarzadzania kryzysowego, na którym ze wszystkimi służbami analizowano sytuację.

- Wystąpiłem też do ministra obrony narodowej o wsparcie tych działań poprzez żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, poprzez centralne siły do badań chemicznych wojska polskiego, bardzo profesjonalne z doskonałym sprzętem. Te badania chemiczne były dla nas najbardziej istotne i ważne - powiedział Władysław Dajczak.

Pożar w Przylepie

Zaznaczył, że badania od pierwszego momentu prowadziła też PSP wspomagana jednostkami z sąsiednich województw. Prowadził je też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. - Te wyniki były dla nas najistotniejsze, ponieważ one wskazywały na to, czy istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców - mówił wojewoda.

Wojewoda lubuski po pożarze składowiska odpadów

Zapewnił również, że prezydent Zielonej Góry podjął akcję przygotowania sił i środków oraz miejsc do ewentualnej ewakuacji mieszkańców, gdyby te badania pokazały, że taka konieczność istnieje. Dodał, że były to miejsca dla 2,5 tys. ludzi.

Wojewoda lubuski podziękował też wszystkim, którzy brali udział w tym, aby przypadek niebezpiecznego pożaru zakończył się jak najszybciej i bezpiecznie dla mieszkańców

Pożar składowiska odpadów

Strażacy wciąż na miejscu

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef lubuskiej PSP poinformował, że w niedzielę około godz. 20.20 strażacy zakończyli gaszenie pożaru magazynu w Przylepie.

- Sumarycznie w działaniach wzięło udział ponad 370 strażaków, w tym 160 Państwowej Straży Pożarnej i ochotnicy. Na miejscu działań był zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, który przez całą noc kierował działaniami. (...) około godziny 7 (w niedzielę - red.) mogliśmy stwierdzić, że pożar został opanowany. Od tego momentu trwały działania dogaszające - relacjonował nadbryg. Patryk Maruszak. I dodawał: - Na żadnym etapie nie stwierdziliśmy zagrożenia, które skierowane byłoby do ratowników na miejscu działań, a także miejscowej ludności.

Zapewnił, że strażacy wciąż są na miejscu i zabezpieczają teren. - Strażacy w sile trzech zastępów cały czas znajdują się na miejscu zdarzenia - przekazał Maruszak. Zaznaczył, że wciąż jest weryfikowane, czy teren jest bezpieczny. - Skupiamy się na tym, żeby przedstawiciele firm sąsiadujących z tym obiektem mogli wrócić jak najszybciej do swoich prac (...) Prowadzimy monitoring na poziomie zero, ale także na dachach tych obiektów - powiedział szef lubuskiej PSP.

Straż pożarna o akcji w Zielonej Górze

Jak podkreślał, w momencie, kiedy będzie możliwy powrót tych przedsiębiorców do swoich prac, to zabezpieczony teren zostanie przekazany właścicielowi i będzie można zajmować się rekultywacją itd. - Jest właściciel terenu. Utrzymujemy z tą osobą kontakt - powiedział Maruszak. Wskazał, że obecnie - ponieważ teren jest zabetonowany wszędzie tam, gdzie pojawiają się informacje, że może występować wyciek skażonej wody popożarowej - służby natychmiast reagują. - Działamy w ten sposób, aby związać i zneutralizować te substancje - podkreślił szef lubuskiej PSP.

Dodał też, że "mieszkańcy Przylepu mogą czuć się bezpieczni, mogą korzystać z terenów zewnętrznych, w powietrzu w naszych badaniach nie potwierdzamy substancji niebezpiecznych".

Prokuratorskie postępowanie

W poniedziałek rano rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz powiedziała PAP, że w sprawie pożaru "prowadzone jest postępowanie sprawdzające, niemal od momentu pierwszych informacji (o zdarzeniu), zabezpieczane są materiały".

- W związku z tym, że na miejscu jest zagrożenie dla życia i zdrowia prokuratora, który prowadziłby oględziny, czynności nie zostały tam jeszcze przeprowadzone - powiedziała Antonowicz.

Dodała, że najprawdopodobniej w poniedziałek po południu zostaną podjęte decyzje, co do dopuszczenia śledczych na miejsce pożaru.

- Wstępnie, w godzinach popołudniowych być może, ekipa śledcza będzie dopuszczona do tego miejsca - podkreśliła.

Autor:pk/tam

Źródło: PAP, TVN24