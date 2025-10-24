Składowisko odzieży i zaniedbane zwierzęta

Do zdarzenia doszło w powiecie kaliskim Źródło: Google Earth

W miejscowości Pośrednik (woj. wielkopolskie) drugi dzień trwa interwencja Kaliskiego Stowarzyszenia Pomocy Dla Zwierząt Help Animals, funkcjonariuszy policji i prokuratora rejonowego.

Jak, za pośrednictwem swojego profilu w sieci, poinformowało stowarzyszenie, na jednej z posesji, gdzie składowana jest odzież używana, przebywa też wiele zwierząt, będących w złym stanie. "W asyście policji i biegłej sądowej te zwierzęta są odbierane. To psy, krowy i kozy" - dodano.

Sprawę zbada biegła

O szczegóły zapytaliśmy policję w Kaliszu. - Policjanci z komisariatu w Koźminku prowadzą postępowanie dotyczące ewentualnego znęcania się nad zwierzętami. Do sprawy powołano biegłą sądową, która miała wypowiedzieć się, co do dobrostanu zwierząt. Wczoraj z tą biegłą na miejscu były wykonywane czynności i zapadła decyzja o odebraniu zwierząt właścicielowi - wyjaśniła podkom. Anna Jaworska-Wojnicz.

Dodała, że według jej wiedzy, w czwartek na parceli "zabezpieczono pięć psów i dwie kozy".

- Dziś miały być zabezpieczane kolejne zwierzęta, między innymi bydło, które tam pozostało. Z tego co wiem, trzy sztuki zostały złapane, a trzy uciekły - dodała.