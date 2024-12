W okolicach wielkopolskich Pniew w niedzielę doszło do wycieku z rurociągu "Przyjaźń". Według straży pożarnej, w związku z awarią nie ma zagrożenia pożarem czy wybuchem. Z powodu wycieku na drodze krajowej numer 92 wprowadzono jednak ruch wahadłowy.

Strażak dodał, że przybyły na miejsce przedstawiciel PERN potwierdził, iż doszło do wycieku z należącego do firmy rurociągu.

"Nie ma zagrożenia"

Strategiczny podmiot

Odcinek zachodni magistrali "Przyjaźń" to jeden z rurociągów, którym na terenie Polski zarządza PERN. Łączy on bazę surowcową spółki w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem (Mazowieckie) z parkiem zbiornikowym MVL zlokalizowanym w Schwedt w Niemczech . "Tą częścią magistrali płynie surowiec dla dwóch niemieckich rafinerii: PCK Raffinerie GmbH Schwedt oraz Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH w Spergau" - wynika z danych PERN. Jak podaje spółka, biegnący przez Polskę odcinek zachodni rurociągu "Przyjaźń" osiąga wydajność 27 milionów ton ropy naftowej rocznie. P

ERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający między innymi rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Na terenie kraju spółka ma też cztery bazy magazynowe surowca i 19 baz paliw.