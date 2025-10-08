Postrzelił żonę i podpalił dom. 62-latek w rękach policji

Do zdarzenia doszło w Ostrowie Wielkopolskim Źródło: Goggle Earth Pro

Tuż przed godziną 22 policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego, garażu oraz auta w Śliwnikach.

- Na miejscu była już straż pożarna, a strażacy wezwali policjantów w związku z tym, iż właściciel posesji awanturował się. Było też podejrzenie, że może mieć broń. Policjanci, którzy dotarli na miejsce zatrzymali 62-letniego właściciela posesji. Mężczyzna był spokojny - poinformowała Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Rozlał substancję łatwopalną i wzniecił pożar

Jak ustalili policjanci, wcześniej doszło do awantury domowej. Podczas kłótni między małżonkami, 62-latek postrzelił żonę z broni czarnoprochowej.

- Kobieta została ranna. Pomocy udzielił jej członek rodziny. 62-latek, po tym jak postrzelił żonę, miał rozlać substancję łatwopalną na terenie posesji i wzniecić pożar. Ogień objął dom, pomieszczenie gospodarcze i zaparkowany w pobliżu samochód - dodała rzeczniczka policji.

Znaleźli broń

Funkcjonariusze przeszukali posesję. - Zabezpieczyli dwa pistolety czarnoprochowe oraz trzy wiatrówki. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało, że był pod wpływem alkoholu - wskazała Golińska-Jurasz.

Na miejscu zdarzenia przeprowadzono czynności. Zabezpieczono ślady i dowody, w tym nagranie z monitoringu. Rzeczniczka ostrowskiej policji przekazała, że przesłuchano już świadków.

Zatrzymany 62-latek przebywa w policyjnym areszcie i jest do dyspozycji prokuratorów.

