Naboje karabinowe na torach. "Próba sprawdzania reakcji służb"

Do zdarzenia doszło we wsi Sośnie w gminie Ostrów Wielkopolski. - Pracownicy PKP przekazali nam sygnał, że na elemencie konstrukcyjnym mocującym szynę do podkładów znajdują się naboje, pociski, które budziły uzasadniony niepokój - powiedział młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Akcja służb na torach trwa, zgłoszenie potwierdziło się. - Ktoś na remontowanym odcinku torów podłożył naboje karabinowe, tak zwane ślepe. Naszym zdaniem to prowokacja i próba sprawdzania reakcji służb - doprecyzował policjant.

Odcinek, na którym znaleziono naboje, jest od pewnego czasu nieczynny. Trwa tam remont.

Naboje na torach Źródło: wielkopolska policja

Policja: znajdziemy sprawcę

Jak dodał rzecznik, na miejscu działa "specjalna grupa śledcza". - Znajdziemy sprawcę tego zdarzenia - podkreślił policjant, dziękując pracownikom technicznym PKP "za czujność i przekazanie informacji".

- Są przepisy mówiące jednoznacznie, że nie można wchodzić na torowiska, na nasypy, do tuneli, czy wchodzić na wiadukty. Są to wykroczenia, które mogą sprawić, że ktoś, kto to zrobił może zostać pociągnięty do odpowiedzialności - powiedział Borowiak na antenie TVN24. Jednocześnie zaapelował też do tych, którzy obserwują nietypowe sytuacje czy przedmioty, nie tylko na infrastrukturze kolejowej, które mogłyby wiązać się z zagrożeniem. - Bardzo prosimy o takie sygnały, my każdy taki sygnał sprawdzimy - podkreślił.

