Kontrkandydata zostawił daleko w tyle. Opalenica ma nowego burmistrza

Opalenica (Wielkopolska)

W Opalenicy wszystko jest już jasne. W niedzielę mieszkańcy gminy ruszyli do 11 lokali wyborczych, by ponownie wybrać burmistrza. O ich głosy walczyło dwóch kandydatów: Paweł Jakubowski i Dariusz Pospieszny.

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że Jakubowski zdobył 3 238, czyli 68,33 proc. głosów. "Kandydat został wybrany w pierwszej turze głosowania" - zaznaczono. Drugi z kandydatów, Dariusz Pospieszny, uzyskał 1 501 głosów, czyli 31,67 proc. Według danych PKW, frekwencja w niedzielnych wyborach w Opalenicy wyniosła 38,81 proc.

Zwycięzca niedzielnych wyborów ma 54 lata, do tej pory był zastępcą burmistrza i pełnił funkcję włodarza Opalenicy w miejsce Tomasza S. Wcześniej był m.in. wicedyrektorem gimnazjum i dyrektorem szkoły podstawowej.

Paweł Jakubowski - nowy burmistrz Opalenicy

Nie złożył w terminie oświadczenia majątkowego, stracił stanowisko

Wygaśnięcie mandatu poprzedniego burmistrza Tomasza S. rada miejska w Opalenicy stwierdziła w lipcu. Zgodnie z prawem złożenie w terminie oświadczenia majątkowego to obowiązek, którego niedotrzymanie skutkuje wygaśnięciem mandatu. Do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza, jego funkcję pełni zastępca.

We wrześniu 2024 r. ówczesny burmistrz Opalenicy oraz lokalny przedsiębiorca zostali zatrzymani na polecenie poznańskiej prokuratury okręgowej. Obaj usłyszeli zarzuty korupcyjne. Mężczyźni przyznali się do winy.

Prokuratura informowała, że Tomaszowi S. postawiono m.in. zarzut przyjęcia w okresie od sierpnia 2022 roku do maja 2024 roku łącznie 240 tys. zł w zamian za poświadczenie nieprawdy w dokumentacji wykonawczo-inwestycyjnej. Później zarzuty przedstawiono kolejnym osobom.

Tomasz S. przez kilka miesięcy przebywał w areszcie. W Opalenicy planowano ogłoszenie referendum ws. odwołania burmistrza; plany te przestały być aktualne po tym, jak rada miasta stwierdziła wygaśnięcie mandatu.

