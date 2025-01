czytaj dalej

Władze Los Angeles przez pomyłkę wysłały alert o ewakuacji do niemal dziesięciu milionów mieszkańców całego miasta i okolic. Wiadomość trafiła nawet do osób przebywających z dala od zagrożonych pożarem terenów. - W tym momencie nie rozumiemy, co spowodowało ten błąd. To nie był błąd ludzki - stwierdził Kevin McGowan, dyrektor biura ds. zarządzania kryzysowego hrabstwa LA.