Poznań

35-latek w śpiączce po bójce. Trzech nastolatków z zarzutami

Jeden z zatrzymanych nastolatków
Nowy Tomyśl. 35-latek w śpiączce po bójce. Nastolatkowie z zarzutami
Źródło: TVN24
W Nowym Tomyślu (woj. wielkopolskie) doszło do bójki, podczas której 35-latek przewrócił się i uderzył głową w betonowy chodnik. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie pozostaje w śpiączce. W sprawie zarzuty usłyszało trzech nastolatków.

W poniedziałek około godziny 18:30 na osiedlu Batorego w Nowym Tomyślu (woj. wielkopolskie) doszło do bójki z udziałem czterech mężczyzn.

- W trakcie zdarzenia 35-letni mieszkaniec Nowego Tomyśla po uderzeniu przewrócił się, uderzając głową o betonowe podłoże. Mężczyzna doznał obrażeń zagrażających życiu i został przewieziony do szpitala - informuje młodszy aspirant Maja Pietruńko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu.

W związku ze sprawą zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 15, 16 i 17 lat. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu.

To 35-latek miał wszcząć awanturę

Wstępne ustalenia śledczych są takie, że to 35-latek miał prowokować tę całą sytuację i zaczepiać jednego z nastolatków.

- Był nietrzeźwy, zaczepiał dorosłego, który znajdował się w towarzystwie tych nieletnich. Doszło tam do wymiany ciosów, niestety ten pokrzywdzony upadł na ziemię, został odwieziony do szpitala i w tej chwili znajduje się tam w stanie śpiączki farmakologicznej. Jego stan jest określany jako stabilny, ale ciężki - mówi Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Zatrzymani nastolatkowie usłyszeli zarzut udziału w bójce o charakterze chuligańskim. - Młodszym, 15- i 16-latkowi, grozi umieszczenie w zakładzie poprawczym, natomiast 17-latek będzie odpowiadał za ten czyn jako osoba dorosła i jemu grozi do 5 lat więzienia - podał Wawrzyniak.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: FC/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Nowy Tomyśl

