- Zrobiliśmy w ostatnich latach już bardzo dużo, by uczynić Poznań przyjemniejszym do życia, ale wiele pracy jeszcze przed nami - zapowiadał na początku stycznia prezydent Jacek Jaśkowiak.

Utrudnienia na istotnym skrzyżowaniu w centrum

Budowa trasy tramwajowej na ul. Ratajczaka to ostatni element realizowanego od kilku lat Projektu Centrum – gruntownej rewitalizacji śródmieścia. Obejmuje remont ulicy między ul. Królowej Jadwigi i Stanisława Matyi a ul. Święty Marcin, wraz z wymianą infrastruktury podziemnej i budową torów tramwajowych w obu kierunkach. Inwestycja ma 100 mln zł unijnego dofinansowania, potrwa około dwóch lat. - Ruszył przetarg na budowę, chcemy, by praca rozpoczęła się jesienią i by inwestycja zakończyła się w ciągu 600 dni roboczych. Liczymy na to, że całość będzie gotowa w drugiej połowie 2027 roku - powiedział wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski. Podkreślił, że wcześniejsza realizacja torowiska tramwajowego na odcinku ul. Ratajczaka między ul. 27 Grudnia a ul. Św. Marcin sprawi, że podczas planowanej obecnie budowy nie będzie konieczności ponownego wyłączenia z ruchu gotowego już skrzyżowania na ul. Św. Marcin. - Z pewnością trudny będzie etap przebudowy wraz z układaniem torów na istotnym dla miejskiego ruchu skrzyżowaniu ulic Wierzbięcice, Matyi i Królowej Jadwigi. Zakładamy, że mimo prowadzonych prac cały czas będzie tam utrzymany ruch tramwajów, przynajmniej w jednej relacji - wskazał.

Mieszkańcy i przedsiębiorcy mają obawy

Planowany remont ul. Ratajczaka już teraz wywołuje niepokój mieszkańców i przedsiębiorców, którzy obawiają się hałasu, problemów z dojazdem oraz spadku liczby klientów. Ulica Ratajczaka przebiega od Placu Wolności niemal do dworca kolejowego Poznań Główny. "Po drodze" znajduje się kultowe Kino Apollo oraz Stary Browar. Plany zakładają zamknięcie całej ulicy na czas prac. - Te prace muszą ruszyć, bo cały projekt wymaga dokończenia. Nie możemy też sobie pozwolić na utratę 100 mln zł dofinansowania. Ta linia ma strategiczne znaczenie. Gdy dokończymy linię z Naramowic, będzie można szybko, bez potrzeby przejeżdżania przez rondo Kaponiera podróżować między Dębcem, Wildą a centrum miasta oraz Winogradami i Naramowicami. Oczywiście, jak przy każdej tego typu inwestycji, wymieniamy podziemną infrastrukturę techniczną, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i komfortu zamieszkania – powiedział Wiśniewski.

Nie chcą zwlekać z Mostem Chrobrego

Jesienią w mieście ruszą także prace przy przebudowie mostu Chrobrego - jednej z głównych przepraw przez Wartę. Wiśniewski zwrócił uwagę, że z tymi pracami także nie można zwlekać. Z przeprowadzonej przez specjalistów ekspertyzy wynika, że stan techniczny mostu jest zły. Zbudowano go w połowie lat 60. XX wieku, a w roku 1989 wykonano jego kapitalny remont. - Eksperci z Politechniki Poznańskiej wskazują, że most może będzie można użytkować rok, może dwa – przy pełnym jego monitorowaniu. Wolimy jednak zacząć przebudowę mostu na naszych warunkach, zanim coś się zdarzy, bądź nagle będziemy musieli zamknąć most z dnia na dzień i wdrażać jakieś plany awaryjne – powiedział Mariusz Wiśniewski. Starą przeprawę trzeba będzie rozebrać i zbudować nową. W czasie robót most pozostanie częściowo przejezdny, nie będą jednak kursować tramwaje. Prace potrwają do trzech lat.