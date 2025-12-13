Logo strona główna
Poznań

"Nie da się kogoś pilnować przez całą dobę". Co zrobić, żeby senior nie zaginął

|
Opiekunowie boją się, że bliski może któregoś dnia wyjść bez słowa i zniknąć
Opiekunowie boją się, że bliski może któregoś dnia wyjść bez słowa i zniknąć
Źródło: Shutterstock
Kiedy dla seniora własny dom staje się obcy, a "mapa" ulubionych miejsc ma coraz więcej luk, w rodzinie narasta obawa: a co, jeśli kiedyś wyjdzie i gdzieś się zgubi? Co roku taki "scenariusz" rozgrywa się blisko dwa tysiące razy. Czy można jakoś zmniejszyć ryzyko zaginięcia seniora, który zmaga się z zanikami pamięci? Zapytaliśmy policjantkę, psycholożkę i specjalistę ze sklepu detektywistycznego.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Według danych Komendy Głównej Policji, rocznie w Polsce zgłaszanych jest około 2 tysięcy zaginięć seniorów (powyżej 60. roku życia). Jedną z głównych przyczyn tych zdarzeń mogą być choroby otępienne (demencja).
  • Seniorzy cierpiący na choroby otępienne, ciałem są tu i teraz, ale "żyją" w przeszłości. Ich mózg często "podpowiada" im scenariusze, które kiedyś bez problemu realizowali. Chorzy "mobilizują się", by wykonać ten plan. Nie mają świadomości, że może być dla nich niebezpieczny.
  • - W takiej sytuacji nie pomogą racjonalne argumenty, tłumaczenia albo chęć przemówienia do rozsądku. Ważny jest spokój i cierpliwość - mówi psycholożka Karolina Jurga i podpowiada, jak modelować takie sytuacje.
  • Żeby zmniejszyć ryzyko zaginięcia bliskiego, opiekunowie coraz częściej szukają wsparcia w technologii. - W ciągu tygodnia nawet kilka osób dopytuje o rozwiązania, które pozwalają sprawdzać lokalizację seniorów - mówi nam Robert Kępka, specjalista ze sklepu detektywistycznego w Warszawie.

- Nie da się kogoś pilnować przez całą dobę. Taka opieka i nadzór to dla opiekuna chorego niewyobrażalne obciążenie psychiczne i fizyczne oraz duże zmęczenie. Nierzadko jest tak, że na przykład 90-latkiem opiekuje się jego 70-letnia córka. Powiedzmy to wprost: też już seniorka, która może sama potrzebować pomocy - mówi nam młodszy inspektor Małgorzata Puzio-Broda z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji.

Zaginięcia seniorów z grupy wiekowej 60 plus stanowią rocznie około 15 procent wszystkich zaginięć w policyjnych statystykach. Choć ze względu na liczne relacje w mediach społecznościowych można odnieść wrażenie, że takich zdarzeń jest coraz więcej, to ich liczba od kilku lat utrzymuje się niemal na tym samym poziomie - około 2 tysięcy przypadków rocznie.

W 2023 roku było to dokładnie 1921 takich zdarzeń, w 2024 roku - 1986, a w 2025 roku - 1713 (dane do 21 listopada 2025 roku).

- Zaginięcia seniorów to nie są ucieczki spowodowane trudną sytuacją rodzinną, konfliktem, czy jakąś chęcią zwrócenia na siebie uwagi, jak jest to nierzadko oceniane społecznie. Z moich doświadczeń zawodowych wynika, że bardzo często powodem może być demencja: proces chorobowy spowodowany przewlekłą i postępującą chorobą mózgu - opowiada Karolina Jurga, psycholożka, autorka książki "Idealny opiekun nie istnieje" i bloga poznajdemencje.pl.

Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
