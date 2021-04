Leśnicy uratowali bielika. "Wszystko zakończyło się szczęśliwie"

Tam pod czujnym okiem Henryka Mąki, specjalisty od ptaków szponiastych, przez dziesięć dni dochodził do siebie i dostawał witaminy, które miały go wzmocnić. Zastosowana terapia witaminowa poskutkowała - bielik został przewieziony do Nadleśnictwa Włoszakowice i wypuszczony na wolność w pobliżu miejsca odnalezienia. - Zanim bielik wzbił się w powietrze, został zaobrączkowany przez prof. Tadeusza Mizerę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu srebrną obrączką AX3754 oraz czarną obrączką obserwacyjną P945. Dzięki temu miłośnicy ptaków będą mogli śledzić jego dalsze losy - tłumaczy Małgorzata Krokowska-Paluszak, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Jest ich coraz więcej

- To doskonały przykład na to, jak współpraca pomiędzy naukowcami, leśnikami i pasjonatami, przy odpowiednich regulacjach prawnych, może przynieść wymierne korzyści - wskazała. Bielik był pierwszym wśród gatunków ptaków szponiastych, którego otoczono ochroną w Polsce. Nastąpiło to już w latach 20. XX wieku. Był to również pierwszy gatunek, dla którego w latach 70. ubiegłego wieku utworzono strefy ochronne. Jego liczebność w kraju szacuje się obecnie na około 1500 par. Na terenie RDLP w Poznaniu gniazdują 49 pary bielików, w 95 strefach.