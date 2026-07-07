Poznań Ranna uciekła z auta. Jej mężowi grozi dożywocie Aleksandra Arendt-Czekała |

Do zdarzenia doszło w powiecie leszczyńskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Prokuratura Rejonowa w Lesznie zakończyła postępowanie w sprawie usiłowania zabójstwa. Sprawa dotyczy małżeństwa, które od dłuższego czasu było w separacji. Jak ustaliła prokuratura, Tomasz S. postanowił zabić swoją żonę i to zaplanował.

Mężczyzna zabrał nóż z mieszkania swojej siostry. 25 października 2025 roku o około godziny 17 pojawił się na Placu Metziga w Lesznie (Wielkopolska). Po pewnym czasie przyjechała tam samochodem jego żona. Kobieta wyszła z auta i chciała się od niego oddalić. Wtedy S. spróbował zrealizować swój plan.

On się zatrzymał, ona uciekła

- Zawrócił żonę do samochodu pod pozorem otwartej szyby. W momencie, kiedy kobieta otworzyła drzwi i pochyliła się do wnętrza, Tomasz S. wepchnął ją do środka i zaczął zadawać ciosy nożem - zrelacjonował Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Kobieta próbowała się bronić, a wtedy przepchnął ją na fotel pasażera i sam usiadł za kierownicą. Pokrzywdzonej udało się opuścić auto, ale S. znowu wepchnął ją do pojazdu i odjechał.

- Kiedy zatrzymał się na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, kobiecie udało się wydostać z samochodu. Tomasz S. wybiegł za nią i próbował siłą wsadzić do pojazdu. W pewnej chwili do szamocących podbiegł mężczyzna, chcąc pomóc leżącej pokrzywdzonej - powiedział Wawrzyniak.

Tomasz S. szybko odjechał, a potem porzucił samochód na polu w Gołańcu.

Tomaszowi S. grozi dożywocie

Mężczyznę zatrzymano, obecnie przebywa w areszcie. W Prokuraturze Rejonowej w Lesznie usłyszał zarzuty dotyczące próby zabójstwa, zmuszania do określonego zachowania i krótkotrwałego zaboru pojazdu.

S. przyznał się tylko do popełnienia ostatniego z zarzucanych mu czynów.

Oskarżonemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

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