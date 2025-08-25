Spadła awionetka. Nie żyją dwie osoby

Około godziny 11.20 dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej poinformował o wypadku z udziałem awionetki. Do zdarzenia doszło w miejscowości Krzycko Wielkie w powiecie leszczyńskim.
Te doniesienia potwierdziła policja. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że awionetka spadła do ogrodu za jednym z budynków. Policjanci, którzy są na miejscu, przekazali, że awionetka płonie. Trwa akcja gaśnicza i ratunkowa - powiedziała tvn24.pl podkomisarz Monika Żymełka, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
Straż pożarna: dwie osoby nie żyją
Brygadier Lucyna Rudzińska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformowała, że w wypadku zginęły dwie osoby. Działania strażaków polegały głównie na ugaszeniu pożaru.
- Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej we Woszekowicach oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lesznie. Na miejscu pierwszy zastęp został palącą się awionetkę, a w niej dwie osoby, które zginęły na miejscu - mówił na antenie TVN24 kapitan Dominik Wels z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
Jak informował, ofiary to prawdopodobnie dwaj mężczyźni.
- Obecnie trwa ustalanie tożsamości tych osób oraz ustalanie wszelkich innych okoliczności tego wypadku i tego lotu. Oczekujemy na przyjazd prokuratora, pod którego nadzorem będą prowadzone czynności - przekazała podkomisarz Żymełka.
Awionetka miała wystartować z Lotniska Ławica w Poznaniu. Spadła na ogródek przy prywatnej posesji. - Spadła bezpośrednio na ziemię między drzewami owocowymi - przekazał Wels.
Okoliczności wypadku będzie ustalać Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
Autorka/Autor: aa, fc/ tam
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24