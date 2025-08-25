Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Spadła awionetka. Nie żyją dwie osoby

Awionetka
Do zdarzenia doszło w okolicach Leszna
Źródło: Google Earth
Wypadek awionetki w Krzycku Wielkim (Wielkopolska). Jak podaje policja, awionetka tuż po zderzeniu stanęła w płomieniach. Straż pożarna poinformowała, że w wypadku zginęły dwie osoby.

Około godziny 11.20 dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej poinformował o wypadku z udziałem awionetki. Do zdarzenia doszło w miejscowości Krzycko Wielkie w powiecie leszczyńskim.

Te doniesienia potwierdziła policja. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że awionetka spadła do ogrodu za jednym z budynków. Policjanci, którzy są na miejscu, przekazali, że awionetka płonie. Trwa akcja gaśnicza i ratunkowa - powiedziała tvn24.pl podkomisarz Monika Żymełka, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Awionetka spadła na ziemię
Awionetka spadła na ziemię
Źródło: TVN24

Straż pożarna: dwie osoby nie żyją

Brygadier Lucyna Rudzińska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformowała, że w wypadku zginęły dwie osoby. Działania strażaków polegały głównie na ugaszeniu pożaru.

- Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej we Woszekowicach oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lesznie. Na miejscu pierwszy zastęp został palącą się awionetkę, a w niej dwie osoby, które zginęły na miejscu - mówił na antenie TVN24 kapitan Dominik Wels z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Jak informował, ofiary to prawdopodobnie dwaj mężczyźni.

- Obecnie trwa ustalanie tożsamości tych osób oraz ustalanie wszelkich innych okoliczności tego wypadku i tego lotu. Oczekujemy na przyjazd prokuratora, pod którego nadzorem będą prowadzone czynności - przekazała podkomisarz Żymełka.

Awionetka miała wystartować z Lotniska Ławica w Poznaniu. Spadła na ogródek przy prywatnej posesji. - Spadła bezpośrednio na ziemię między drzewami owocowymi - przekazał Wels.

Okoliczności wypadku będzie ustalać Komisja Badań Wypadków Lotniczych.

Wypadek awionetki. Dwie osoby nie żyją
Wypadek awionetki. Dwie osoby nie żyją
Źródło: TVN24
Wypadek awionetki w Krzycku Wielkim
Wypadek awionetki w Krzycku Wielkim
Źródło: GoogleMaps
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: aa, fc/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Straż pożarnaPolicjaWielkopolskaLotnictwo
Czytaj także:
Polska pomoc dla Ukrainy to prawie siedem procent PKB? Jak czytać te dane
Pomoc dla Ukraińców. Aż niemal siedem procent PKB? Nie
Michał Istel
Atak na taksówkarza w Krakowie
Nożownik zaatakował taksówkarza. Wiadomo, czego dotyczyła sprzeczka
Kraków
Mężczyzna szedł autostradą A4
Niebezpiecznie na A4. "Spacerował po autostradzie. Przy uchu trzymał telefon"
Kraków
Tajfun Kajiki zbliża się do Wietnamu
Pół miliona ewakuowanych. Tajfun uderzył
METEO
Pijany mężczyzna nie mógł wrócić na deskę
Pijany pływał na desce, wpadł do wody
Wrocław
imageTitle
Buksa we Włoszech. Przechodzi testy medyczne
Najnowsze
Kontrola dokumentów, straż graniczna
Agresywni pasażerowie na lotnisku. Nie polecieli do Malagi
Łódź
imageTitle
Mistrzyni kombinacji norweskiej olimpijką w skokach narciarskich?
EUROSPORT
Przejechał przez przejście tuż przed pieszymi
Przejechał przez przejście tuż przed pieszymi. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_1633438744
Śmierć nastolatków na wakacjach. Media: poczuli się źle po kolacji
Świat
Atak Izraela na szpital im. Nasera w Strefie Gazy
Izrael zaatakował szpital w Gazie. Dziennikarze wśród ofiar
Świat
imageTitle
Spowodował zamieszanie na US Open. Organizatorzy bez litości
EUROSPORT
Larwa muchy śrubowej
Mucha śrubowa w ciele człowieka. Pierwszy przypadek w USA
METEO
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Pies zaatakował 11-latka na hulajnodze
WARSZAWA
BALTYK SINICE
Sinice w jeziorach. W tych miejscach nie można się kąpać
Polska
shutterstock_1455993803
Polskie obywatelstwo po 10 latach? Prezydent proponuje
Polska
haker
Skandal we Włoszech. Tysiące mężczyzn zamieszczało w internecie intymne zdjęcia swoich żon
Świat
Dzik (zdjęcie ilustracyjne)
W tej stolicy postawiono pułapki na dziki
METEO
shutterstock_1451701130
Pasażerowie wyproszeni z samolotu. Powodem "ekstremalny upał"
Świat
Policjantka uratowała psy
Wracała z urlopu, na drodze zauważyła dwa psy
Poznań
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
Powstanie Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Jest projekt ustawy
Szczecin
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Weto prezydenta do zmian w podatkach. "Nie godzę się na to"
BIZNES
Auto wylądowało w polu kukurydzy
Uciekała przed policją, bo nie ma prawa jazdy. Oto efekt
Poznań
imageTitle
Nocne włamanie, skradziono kilka rowerów. Kłopoty zespołu przed etapem Vuelty
EUROSPORT
pieniadze portfel wydatki senior emeryt emerytura renta shutterstock_2391938409
Dorabianie do emerytury. Wchodzą nowe progi
BIZNES
Nawrocki: podpisałem 5 kolejnych ustaw, 3 zawetowałem
Nawrocki: podpisałem pięć kolejnych ustaw, trzy zawetowałem
Polska
Rekordowo niski stan Wisły
Wody w Wiśle jeszcze mniej. Kolejny rekord
WARSZAWA
Siostra zakonna padła ofiarą oszustów
Wyszła z zakonu, zniknęła na trzy dni. "Byłam pod wpływem osób"
Łódź
imageTitle
Ostatnia pogromczyni Świątek prowadziła 5:1 i odpadła. Filipinka pisze historię
EUROSPORT
Wjechał na chodnik i wyprzedził kilka samochodów
Wyprzedzał chodnikiem, stanie przed sądem
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica