19-latka urodziła w lesie. Sprawę bada policja i prokuratura

Do szpitala w Krotoszynie (Wielkopolska) zgłosiła się 19-latka z noworodkiem. Medykom miała powiedzieć, że dziecko znalazła w lesie. Jak informuje prokuratura, okazało się, że to ona jest matką. Teraz policja i prokuratura badają, czy doszło do narażenia zdrowia i życia dziecka na niebezpieczeństwo.

Miała urodzić w lesie, później zatrzymała jadący samochód

Jak dowiedziała się PAP do zdarzenia doszło w kompleksie leśnym niedaleko strzelnicy przy ulicy Bractwa Kurkowego w Krotoszynie. Tam na łące miało dojść do porodu. Kobieta z noworodkiem na ręku doszła do drogi prowadzącej z Krotoszyna w kierunku Sulmierzyc i zatrzymała jadący samochód. Zdaniem kierowcy błąkała się, była w złym stanie fizycznym i psychicznym, nie miała przy sobie telefonu. Mężczyzna zawiadomił policję i zawiózł matkę z dzieckiem do szpitala. Z informacji, do których dotarła PAP wynika też, że kobieta urodziła też dwa lata temu. Sąd pozbawił ją praw rodzicielskich i przyznał opiekę babci. Konflikty rodzinne miały doprowadzić 19-latkę do opuszczenia domu. Młoda kobieta nie miała stałego miejsca pobytu, pomieszkiwała w różnych miejscach.