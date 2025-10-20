Podczas awantury sięgnęła po nóż. Nie żyje 28-latek

Do zdarzenia doszło w powiecie pleszewskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 19 października w miejscowości Kościelna Wieś (Wielkopolska). Służby otrzymały zgłoszenie kilka minut po godzinie 17.

- Podczas awantury domowej 30-letnia kobieta ugodziła nożem swojego partnera. Mężczyzna był reanimowany przez załogę karetki pogotowia. Reanimacja nie przyniosła jednak rezultatu. 28-latek zmarł - przekazała tvn24.pl aspirant sztabowa Monika Kołaska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Nie żyje mieszkaniec Kościelnej Wsi Źródło: Wielkopolska policja

Zatrzymana była pijana

30-latka została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie. Dotychczas przeprowadzenie z nią czynności nie było możliwe. Wiadomo, że w chwili zatrzymania kobieta miała blisko 1,2 promila alkoholu w organizmie.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD