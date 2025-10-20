Podczas awantury sięgnęła po nóż. Nie żyje 28-latek

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 19 października w miejscowości Kościelna Wieś (Wielkopolska). Służby otrzymały zgłoszenie kilka minut po godzinie 17.
- Podczas awantury domowej 30-letnia kobieta ugodziła nożem swojego partnera. Mężczyzna był reanimowany przez załogę karetki pogotowia. Reanimacja nie przyniosła jednak rezultatu. 28-latek zmarł - przekazała tvn24.pl aspirant sztabowa Monika Kołaska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.
Zatrzymana była pijana
30-latka została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie. Dotychczas przeprowadzenie z nią czynności nie było możliwe. Wiadomo, że w chwili zatrzymania kobieta miała blisko 1,2 promila alkoholu w organizmie.
Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
Autorka/Autor: aa/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Wielkopolska policja