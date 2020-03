Obok szpitala stawiają kontenery, teren otoczą barierkami. W Poznaniu powstanie "strefa zamknięta"

Od wtorku Szpital Specjalistyczny przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu ma się stać strefą zamkniętą. To właśnie ta placówka należy do sieci 19 specjalnych szpitali, które minister zdrowia wyznaczył do tego, by przyjmowały pacjentów zakażonych koronawirusem. Teren tuż przy placówce zostanie otoczony barierkami, które będą mogły przekroczyć tylko osoby upoważnione, np. pracownicy służby zdrowia.