Na poznańskie targi wejdą tylko zaszczepieni. "Wystawcy i zwiedzający będą mogli czuć się bezpiecznie"

Wymóg okazania tzw. paszportu covidowego lub wyniku testu na koronawirusa przy wejściu na imprezy targowe wprowadzają Międzynarodowe Targi Poznańskie. Jest to rozwiązanie, które zostało już wprowadzone przez organizatorów imprez targowych w wielu innych europejskich krajach. - Zdecydowaliśmy, że w sezonie zimowym wstęp na targi będzie możliwy z paszportem covidowym. Dla tych, którzy nie są zaszczepieni lub nie mają paszportu zostanie zorganizowany punkt do wykonania szybkich testów covidowych. To stworzy tak zwane bezpieczne środowisko, dzięki któremu wystawcy i zwiedzający będą mogli czuć się bezpieczniej – powiedział Tomasz Kobierski, prezes Grupy MTP.

Ma to zachęcić gości

Efektem wprowadzenia wymogu posiadania paszportu covidowego lub wyniku testu ma być też większa niż dotąd obecność w Poznaniu wystawców i gości targowych z Europy Zachodniej. - Z naszych dotychczasowych doświadczeń wnika, że świat biznesu jest zaszczepiony – 94 procent osób uczestniczących w targach biznesowych deklaruje nam, że jest już po szczepieniach przeciw COVID-19. Trochę inna sytuacja jest w przypadku targów dla klientów indywidualnych - przekazał prezes Grupy MTP. Kobierski liczy na to, że uda się uniknąć negatywnych reakcji na decyzję o wprowadzeniu obowiązku posiadania tzw. paszportu covidowego, względnie wyniku testu. Przypomniał, że w ostatnim czasie na terenie MTP odbył się szereg kongresów, w których taki wymóg był utrzymany.

"Kolejny lockdown zachwiałby rynkiem"

Prezes Grupy MTP i prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyznał, że branża targowa "z największym niepokojem patrzy na rosnący wskaźnik zakażeń". - Obawiamy się, że może on spowodować ponowne zamknięcie branży. Wtedy konieczna byłaby szybka pomoc finansowa od rządu - inaczej ruszyłaby fala bankructw. Kolejny lockdown zachwiałby rynkiem, podważyłby też przekonanie, że imprezy targowe mogą wrócić do normalnego, cyklicznego rytmu. Dla branży byłoby to niszczące - powiedział. Kobierski podkreślił, że dotychczasowe - spowodowane pandemią - straty w całej branży targowej szacowane są na około 3 miliardy złotych. Ponad 70 procent przedsiębiorstw tej branży straciło ponad 90 procent przychodów, pracę utraciło w sumie ponad 60 tysięcy osób. Dotychczasowy czas pandemii Grupa MTP przeszła bez potrzeby ograniczania zatrudnienia.

- Dziś branża ma do wyboru wprowadzenie obostrzeń lub lockdown. Takie wymogi, jak planowane przez nas, wprowadzili organizatorzy targów w wielu europejskich krajach. Dziś oni czują się już dużo bezpieczniej - podkreślił.

Targi wróciły we wrześniu

Grupa MTP wróciła z regularnym programem targowym we wrześniu. Dotąd odbyły się m.in. targi maszyn do obróbki drewna Drema, targi automatyzacji produkcji, metalurgii i obróbki metali ITM, targi branży spożywczej Polagra czy targi ochrony środowiska Poleco. - Średnia liczba wystawców i zajęta powierzchnia wystawiennicza to około 60 procent stanu sprzed pandemii. Choć bywają wyjątki: targi poświęcone zielonej energii były dwa razy większe niż przed pandemią, zwiedzających było trzykrotnie więcej. Wystawcy to przede wszystkim podmioty krajowe, obecność firm zagranicznych jest ograniczona. Wynika to miedzy innymi z tego, że największym po Niemczech rynkiem, jeśli chodzi o obecność na naszych targach, jest rynek chiński. Chińscy wystawcy wciąż borykają się z licznymi ograniczeniami związanymi z sytuacją covidową – wyjaśnił Kobierski.

Jak zauważył, wskaźniki, którymi może się pochwalić Grupa MTP są podobne do wyników innych organizatorów targów w Europie. W przypadku targów kierowanych do szerokiego odbiorcy, odbywają się one na MTP na takim samym poziomie frekwencyjnym jak przed pandemią. - Minione miesiące po raz kolejny udowodniły, że przemysł spotkań ma dużą rację bytu. Nasi wystawcy wyjechali z Poznania zadowoleni – ci, którzy przyjechali do stolicy Wielkopolski rzeczywiście szukali nowych produktów, nowych maszyn, kontraktów do zawarcia – nie było przypadkowych zwiedzających. To bardzo dobry sygnał dla targów w przyszłym roku; wystawy, kongresy są tymi miejscami, gdzie najłatwiej nawiązuje się kontakty biznesowe – tego nie zastąpią spotkania w internecie - podkreślił Kobierski.

Na terenie targów działa szpital

Od 2 listopada na terenie MTP działa ponownie tymczasowy szpital dla pacjentów chorych na COVID-19. W piątek większość miejsc w nim było zajętych, dlatego w niedzielę powiększony został on o kolejny moduł - przybyło kolejne 28 łóżek. W sumie na pacjentów czekają tu obecnie 122 łóżka.

Szpital tymczasowy na terenie MTP został uruchomiony po raz pierwszy na początku 2020 roku. Kiedy sytuacja epidemiczna się ustabilizowała, przeszedł w stan pasywny.

Maksymalne dobowe obłożenie w szpitalu, które wynosiło 324 pacjentów, odnotowano 9 kwietnia. Szpital był przygotowany na przyjęcie 597 pacjentów.

