Chorzy z domu pomocy społecznej trafili do szpitala. "Są zaniedbani, mają odleżyny i otwarte rany"

Do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskiego trafiło 67 zakażonych koronawirusem pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze. Lekarze są zszokowani ich złym stanem. "Mają odleżyny i otwarte rany" – informuje szpital. O dalszym leczeniu ma zdecydować sztab specjalistów.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze to jedno z ognisk koronawirusa. W niedzielę rano sanepid potwierdził zakażenie u 72 pensjonariuszy i 35 pracowników.

Szpital zszokowany ich stanem

Ewakuacja zakażonych pensjonariuszy ruszyła w niedzielę i trwała po poniedziałku. Do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. trafiło 67 chorych. W ich transporcie pomagało wojsko.

- Tuż po przyjęciu pierwszych okazało się, że poza koronawirusem mają też inne, nie mniej poważne, problemy zdrowotne. Są zaniedbani, mają odleżyny i otwarte rany. W ich dokumentacji medycznej występują poważne braki, a brak kontaktu słownego z nimi nie pozwala na zebranie pełnego wywiadu niezbędnego do właściwego leczenia – wyjaśnia Agnieszka Wiśniewska, rzecznik gorzowskiego szpitala.

Eksperci doradzą jak ich leczyć

- Do czasu postawienia pełnej diagnozy wszystkim pensjonariuszom Domu Kombatanta, którzy przywiezieni zostali do gorzowskiego szpitala - zarząd lecznicy podjął decyzję o dodatkowej suplementacji witaminowej dla pacjentów w postaci wysokobiałkowej i wysokoenergetycznej żywności specjalnego przeznaczenia medycznego – podaje Wiśniewska.

W samym szpitalu brakuje z kolei rąk do pracy. "30 osób spośród personelu medycznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim ma dodatni wynik na obecność koronawirusa i przez służby sanitarno-epidemiologiczne (z uwagi na konieczność odbycia kwarantanny) zostało wyłączonych z codziennej pracy przy chorych" – informował w poniedziałek szpital. Władze lecznicy zaapelowały o pomoc do sióstr zakonnych .

We wtorek i środę ewakuowani mają być zdrowi pensjonariusze zielonogórskiego DPS-u. 95 osób ma trafić do szpitala w Torzymiu, a 35 do szpitala w Drezdenku. W ich transporcie mają pomóc żołnierze.