Zamieścił film o "minucie ciszy dla Charliego Kirka", już nie jest wiceprzewodniczącym rady miasta

Na filmie opublikowanym przez radnego Piotra Czerniejewskiego (Nowa Lewica) samorządowiec udawał, że śpiewa w rytm muzyki, a podpis głosi "me when moment of silence for Charlie Kirk" ("ja w czasie minuty ciszy dla Charliego Kirka").

"Miastu nie powinno zależeć na takiej reklamie"

Wniosek dotyczący odwołania Czerniejewskiego złożyła wybrana z list PiS radna Zofia Itman. Jak powiedziała podczas środowej sesji, ma to związek ze "skandalicznym zachowaniem nielicującym z godnością i powagą funkcji radnego". – Miastu nie powinno zależeć na takiej reklamie, jaką mieliśmy w związku z zachowaniem pana radnego – dodała Itman.

Nagranie wywołało krytyczne komentarze. Przyjęcia stanowiska potępiającego film domagali się m.in. konińscy działacze Nowej Nadziei.

W piątek Sejm uczcił Kirka minutą ciszy.

Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie Źródło: PAP/Piotr Nowak

Film zniknął, radny dostawał groźby

Czerniejewski już w zeszłym tygodniu przeprosił za opublikowanie nagrania. Przeprosiny powtórzył w środę. – Pełna zgoda, że ten film nie powinien zostać opublikowany, bo raz, że mógł zostać źle zrozumiany i tak się stało, a dwa, że to nie jest tak, że wstawia się coś na jedną specyficzną platformę i myśli się, że to nie trafi na inne platformy i generalnie do internetu – stwierdził.

Jak wyjaśnił, zachowanie widoczne na nagraniu nie odnosiło się do samego zabójstwa Kirka, ale było niezgodą na oczekiwanie uczczenia minutą ciszy prawicowego aktywisty. Czerniejewski dodał, że usunął już film, a sytuację określił "nauczką". Poinformował również, że po nagłośnieniu sprawy dostawał groźby.

Radnego Nowej Lewicy broniła Monika Kosińska (Wspólny Konin). Film Czerniejewskiego – jak przyznała – w pierwszym odruchu oceniła jako "głupi". – Niezgoda na uczczenie kogoś minutą ciszy, bo nie zgadzamy się z jego poglądami, jest naszym prawem – stwierdziła w środę. Zaapelowała do pozostałych radnych o karę współmierną do winy.

"Sam zdyskwalifikował się z funkcji"

Zachowanie Czerniejewskiego skrytykowali radni PiS.

Katarzyna Jaworska stwierdziła, że Czerniejewski "sam zdyskwalifikował się z funkcji". - Pełni funkcję publiczną, reprezentującą powagę rady miasta i od takiej osoby oczekuje się kultury osobistej, poszanowania godności człowieka i wrażliwości społecznej – oceniła. Jaworska dodała, film Czerniejewskiego wpisywał się w szerszy nurt reakcji lewicy na śmierć Charliego Kirka.

Radni w tajnym głosowaniu odwołali Czerniejewskiego z funkcji wiceprzewodniczącego rady. Trzynaście osób zagłosowało za, osiem przeciw, jedna wstrzymała się od głosu, jedna radna była nieobecna w środę.

"Nie złamiecie mojego ducha walki i motywacji"

- Nie jestem w polityce dla stołków, tylko po to, żeby być skutecznym - powiedział już po ogłoszeniu wyników głosowania radny Nowej Lewicy. Następnie zwrócił się - jak sam to określił - do "skrajnej prawicy". - Wy mnie nie złamiecie. Nie złamiecie mojego ducha walki i motywacji do robienia konkretnych rzeczy dla mieszkańców - powiedział.

Na kolejnej sesji konińscy radni będą musieli zdecydować czy powołać inną osobę na funkcję wiceprzewodniczącego, czy zmniejszyć liczbę wiceprzewodniczących. Do tej pory było ich trzech.

Postępowanie na uczelni

Postępowanie wyjaśniające ws. nagrania wszczął też Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, którego doktorantem jest koniński radny. Rzeczniczka prasowa uczelni Ewa Paluch przekazała, że wyjaśnieniem sprawy zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Jak dodała, postępowanie wszczęte jest w związku z potencjalnym naruszeniem dobrego wizerunku uczelni i uchybieniem godności doktoranta. Postępowanie może zakończyć się umorzeniem, propozycją kary dla doktoranta lub skierowaniem sprawy do komisji dyscyplinarnej uniwersytetu.

Kim był Charlie Kirk?

31-letni Charlie Kirk był skrajnie prawicowym amerykańskim komentatorem politycznym i jednym z najbardziej prominentnych działaczy ruchu America First, a także założycielem organizacji Turning Point USA (TPUSA), która promuje prawicowy światopogląd na amerykańskich uczelniach, publikując między innymi "listę wykładowców dyskryminujących konserwatywnych studentów i głoszących lewicową propagandę". Stworzenie listy w 2016 roku wzbudziło obawy o bezpieczeństwo znajdujących się na niej wykładowców i pracowników akademickich. Jedna z profesorek, autorka rozdziału książki o nauczaniu matematyki dzieci należących do mniejszości etnicznych, miała otrzymywać groźby o charakterze antysemickim oraz dotyczące napaści seksualnej.

Kirk prowadził, często burzliwe, debaty ze studentami. TPUSA posiada też własne kanały medialne, a Kirk miał swój program publicystyczny w bliskiej Donaldowi Trumpowi skrajnie prawicowej telewizji Real America Voice. Był znany z ostrych wypowiedzi na szereg tematów, m.in. deklarował się jako zagorzały orędownik prawa do posiadania broni palnej, twierdząc, że "kilka śmierci co roku jest wartych zachowania drugiej poprawki", czyli właśnie prawa do posiadania broni. Sprzeciwiał się jednocześnie udzielaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Zasłynął z deklaracji, że swojej 10-letniej córce kazałby urodzić dziecko pochodzące z gwałtu.

10 września Kirk został śmiertelnie postrzelony w czasie przemówienia na Uniwersytecie Utah Valley, podczas którego po raz kolejny występował w obronie swobodnego dostępu do broni palnej.

W piątek prezydent Donald Trump poinformował o ujęciu zabójcy 31-latka.