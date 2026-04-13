Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Uprowadzenie i tortury. Dwie osoby oskarżone, trzecia nieuchwytna

|
Prokuratura ujawnia kluczowe ustalenia w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa
Napad i tortury w Koninie. Alan Bartczak szukany listem gończym
Źródło: TVN24
Przetrzymywanie, groźby i gwałt na mężczyźnie - o te przestępstwa konińska prokuratura oskarżyła dwie osoby: 27-letnią Lenę W. i 25-letniego Kacpra J. Trzeci z podejrzanych wciąż jest poszukiwany.

Prokuratura Rejonowa w Koninie sporządziła akt oskarżenia przeciwko Lenie W. i Kacprowi J. Zdaniem śledczych, wraz z poszukiwanym Alanem Bartczakiem mieli oni 18 sierpnia zwabić pokrzywdzonego do jednego z mieszkań w Koninie (woj. wielkopolskie). - Pretekstem miało być udzielenie pomocy i przywiezienie opatrunków 27-latce. Gdy mężczyzna zjawił się w mieszkaniu, pozbawili go wolności i przetrzymywali przez około trzech godzin - przekazała prokurator Aleksandra Marańda.

W tym czasie - zdaniem śledczych - mieli stosować wobec mężczyzny przemoc fizyczną i psychiczną. Ze względu na drastyczność ich działań prokuratura nie ujawnia szczegółów czynów. Marańda przekazała jedynie, że oskarżeni m.in. grozili pokrzywdzonemu nożem, zamknęli go w skrzyni narożnika i zgwałcili.

Jeden z mężczyzn zabrał następnie pokrzywdzonego do sklepu z elektroniką, gdzie próbował zmusić go do kupienia trzech smartfonów. Pokrzywdzony poprosił wtedy o pomoc ochroniarza. Kacper J. i Lena W. zostali zatrzymani tego samego dnia.

Sprawę jako pierwsza opisała "Gazeta Wyborcza". Z ustaleń śledczych, do których dotarł Piotr Żytnicki, wynika, że miała to być zemsta byłej partnerki pokrzywdzonego.

Grozi im do 25 lat więzienia

27-latka i 25-latek oskarżeni zostali o pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem. Grozi za to kara od 5 do 25 lat więzienia. Kacper J. został ponadto oskarżony o posiadanie dopalaczy.

Sprawą Leny W. i Kacpra J. zajmie się Sąd Okręgowy w Koninie.

Zapadł się pod ziemię

Prokuratura chce, by w sprawie odpowiadał również Alan Bartczak, który zbiegł i od lutego jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Jak informowała w lutym prokuratura, z zebranego materiału dowodowego wynika, że mężczyzna wyjechał z Polski i przebywa na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej.

"Z uwagi na niemożność ustalenia aktualnego miejsca pobytu Alana B., nie zdołano ogłosić wymienionemu postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchać go w charakterze podejrzanego. (...) Zachodzi zatem uzasadniona obawa, że będzie uchylał się od odpowiedzialności karnej oraz utrudniał prawidłowy tok postępowania" - podkreśliła prokurator Sylwia Lewandowska.

Za Alanem Bartczakiem wydano list gończy. W grudniu 2025 r. Sąd Rejonowy w Koninie wydał też nakaz jego aresztowania. Dotychczasowe poszukiwania podejrzanego nie przyniosły jednak rezultatu.

Materiały w jego sprawie zostały wyłączone do odrębnego postępowania.

Poszukiwany Alan Bartczak
Poszukiwany Alan Bartczak
Źródło: KMP Konin
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Udostępnij:
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica