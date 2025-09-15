Konin. Policja szuka oszusta. W mieszkaniu seniorki spłoszył go głos z kamery

W środę w Koninie doszło do serii oszustw, których ofiarami padły trzy starsze osoby. Do zdarzeń doszło w godzinach południowych na ulicy Dworcowej, Powstańców Wielkopolskich oraz Kolejowej.

Jako pierwsze ofiarą oszusta padło małżeństwo - 92-latka i 88-latek. Jak poinformowała policja, mężczyzna nakłonił ich do przekazania mu 400 złotych. - Twierdził, że pieniądze są niezbędne, aby w banku mogli odebrać naliczone odsetki emerytalne w wysokości około 40 tysięcy złotych. Warunkiem rzekomej wypłaty miała być opłata "podatku" u sprawcy - wyjaśnia aspirant Sylwia Król, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Następnie mężczyzna oszukał 89-letnią kobietę. - Pod pretekstem wypłaty czterech tysięcy euro należnych po zmarłym mężu, zażądał od niej 1200 złotych jako rzekomej opłaty podatkowej. Pokrzywdzona otrzymała w zamian cztery banknoty o nominale 1000 lei (waluta rumuńska - red.), które nie przedstawiają realnej wartości - opisuje Król.

Wnuczka interweniowała dzięki kamerze

Kolejną ofiarą miała zostać 86-latka. Konińska policja opublikowała nagranie pokazujące przebieg zdarzenia. Wszystko dzięki kamerze, którą zamontowała u kobiety wnuczka, by rodzina mogła ją obserwować na bieżąco.

Na filmie widać, jak mężczyzna wszedł do pokoju seniorki i poprosił o wodę. Kiedy kobieta udała się do kuchni, ten zaczął rozglądać się po pomieszczeniu, następnie zaglądać do szafek i szuflad w poszukiwaniu cennych przedmiotów i pieniędzy.

Kiedy kobieta poszła do kuchni, mężczyzna zaczął zaglądać do szafy Źródło: KMP Konin

Gdy kobieta wróciła z kubkiem z wodą, mężczyzna oznajmił: - Dostała pani pieniądze z zakładu pracy, sześć tysięcy euro i te pieniądze wymieni pani w banku.

Wtedy poprzez kamerę odezwała się wnuczka: - Babcia!

Oszust przekonywał, że kobieta dostanie 6 tysięcy euro Źródło: KMP Konin

Zdezorientowany mężczyzna zajrzał za drzwi, by sprawdzić czy to stamtąd dochodził głos.

- Halo, proszę wyjść stamtąd! - dodała po chwili wnuczka.

Mężczyzna chwycił wtedy telefon, który leżał na stole, ale szybko zorientował się, że to nie głos z słuchawki.

Mężczyzna myślał, że głos dochodzi ze słuchawki Źródło: KMP Konin

Spłoszony oszust wyszedł z mieszkania starszej kobiety, mówiąc: - Ja później do pani przyjdę.

- Sprawca wystraszył się i uciekł, a seniorka nie straciła żadnych pieniędzy - wyjaśnia Król.

Dzięki nagraniu policjanci wiedzą, jak wyglądał mężczyzna, który dokonał oszustw. Policja opublikowała jego wizerunek.

Poszukiwany mężczyzna Źródło: KMP Konin

Szukają sprawcy

- Policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy. Apelujemy do wszystkich, którzy mogą rozpoznać sprawcę, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koninie. Każda informacja może pomóc w jego zatrzymaniu - podkreślili funkcjonariusze.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia opublikowanego przez policję, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koninie pod numerem tel. 47 77 52 143.

Jak mówi Król, podobne przypadki odnotowano również w sąsiednich powiatach. - Dbajmy o naszych seniorów - rozmawiajmy z nimi i ostrzegajmy ich przed oszustami - podkreśla policjantka.