Czołowe zderzenie pod Poznaniem. Zginęła jedna osoba
Przed godziną 13 policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku na ulicy Poznańskiej w Kobylnicy, fragmencie drogi wojewódzkiej nr 194.
- Z nieustalonych przyczyn kierująca kobieta, prowadząc samochód osobowy marki Suzuki, zjechała na przeciwległy pas i doprowadziła do czołowego zderzenia z ciężarówką. Niestety w wyniku tego zdarzenia kobieta zginęła na miejscu - informuje podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Ofiara to 59-latka. - Kierowca pojazdu ciężarowego z naczepą marki MAN był trzeźwy. Nic mu się nie stało - dodaje Paterski.
Droga zablokowana
Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przebieg zdarzenia. Na miejsce wysłano biegłych z zakresu medycyny sądowej.
Droga jest zablokowana w obydwu kierunkach.