Poznań Czołowe zderzenie pod Poznaniem. Zginęła jedna osoba

Zginęła 59-latka kierująca Suzuki Źródło zdj. gł.: KMP Poznań

Przed godziną 13 policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku na ulicy Poznańskiej w Kobylnicy, fragmencie drogi wojewódzkiej nr 194.

- Z nieustalonych przyczyn kierująca kobieta, prowadząc samochód osobowy marki Suzuki, zjechała na przeciwległy pas i doprowadziła do czołowego zderzenia z ciężarówką. Niestety w wyniku tego zdarzenia kobieta zginęła na miejscu - informuje podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Droga jest zablokowana Źródło zdjęcia: KMP Poznań

Ofiara to 59-latka. - Kierowca pojazdu ciężarowego z naczepą marki MAN był trzeźwy. Nic mu się nie stało - dodaje Paterski.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przebieg zdarzenia. Na miejsce wysłano biegłych z zakresu medycyny sądowej.

Droga jest zablokowana w obydwu kierunkach.

