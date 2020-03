Włamanie do kościoła, skradziono monstrancję i kielich mszalny. "Ten, kto to zrobił, dopuścił się świętokradztwa"

- Według relacji księdza proboszcza, kiedy w piątek rano poszedł do kościoła okazało się, że boczne wejście do świątyni zostało otwarte w nocy. Przekazał, że została skradziona monstrancja, kielich mszalny, otwarto także tabernakulum i na ołtarz zostały wysypane konsekrowane komunikanty, Najświętszy Sakrament. Przypuszczam, że złodziejom chodziło o kielichy, w których przechowywane były komunikanty – powiedział ks. Zbigniew Przybylski, rzecznik archidiecezji gnieźnieńskiej. - Osoba, która dopuszcza się takiego czynu, a jest to świętokradztwo, a jeżeli jest osobą ochrzczoną to zostaje ekskomunikowana. Zdjęcie tej kary jest zastrzeżone dla Stolicy Apostolskiej – dodał.