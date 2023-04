Przyszedł po zwrot pieniędzy. Udusili go, a ciało zawinęli w dywan

Do zabójstwa doszło 26 stycznia 2021 roku w jednym z mieszkań przy ul. Fabrycznej w Kaliszu. 31-letni Łukasz O. i 24-letni Bartłomiej R. wypili po setce wódki i zażyli amfetaminę. Podczas rozmowy starszy powiedział, że od kilku dni telefonami nęka go znajomy, ponieważ żąda zwrotu pożyczonych 8 tys. zł.

W trakcie tego spotkania do mieszkania przyszedł ten znajomy z żądaniem zwrotu długu. Zdaniem prokuratury to właśnie wtedy między trzema mężczyznami miało dojść do awantury, podczas której 39-latek został zamordowany. Oskarżeni postanowili zatrzeć ślady. Zawinęli zwłoki w dywan i próbowali wynieść. Nie udało się, ponieważ do domu wróciła partnerka oskarżonego i zawiadomiła policję.