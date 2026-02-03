Zamiast pieniędzy wyciągnął pistolet gazowy

Do zdarzenia doszło w powiecie kaliskim Źródło: Google Earth

Dwaj mężczyźni zamówili kurs, ale później nie chcieli za niego zapłacić - taka sytuacja spotkała taksówkarza z Kalisza (Wielkopolska). Pod adresem kierowcy padły też groźby, dlatego poinformował o wszystkim policję.

- Po zakończonej usłudze, kiedy taksówkarz poprosił o uregulowanie należności mężczyźni postanowili uciec. Przewoźnik dogonił jednego z pasażerów i próbował go zatrzymać. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, w trakcie której agresywny pasażer wyjął przedmiot przypominający broń palną i groził taksówkarzowi - zrelacjonowała podkom Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Mężczyzna wyciągnął przedmiot przypominający broń Źródło: KMP Kalisz

Agresorowi udało się uciec, a poszkodowany taksówkarz złożył zawiadomienie. Policjanci wytypowali sprawcę i 30 stycznia zatrzymali 26-latka z Kalisza. Zabezpieczono również broń gazową, którą to mężczyzna miał wykorzystać podczas szarpaniny z taksówkarzem.

Grozi mu wyższa kara

- Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 26-latkowi zarzutu kierowania wobec pokrzywdzonego gróźb karalnych. Na podstawie art. 190 § 1 kk za tego typu przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności – dodała Jaworska-Wojnicz.

26-latkowi grozi wyższy wymiar kary, bo jest recydywistą. To oznacza, że sąd może wymierzyć karę w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Wobec mężczyzny nie zastosowano tymczasowego aresztu. Prokurator zdecydował się na dozór policji.

