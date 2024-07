Józef Peruga, najstarszy tegoroczny maturzysta, nie zdał egzaminu pisemnego z matematyki i języka polskiego. 85-latek do matury przygotowywał się sam, nie korzystając z internetu, polegając tylko na książkach i własnej pamięci. Mężczyzna nie poddaje się i zapowiedział, że za rok podejmie kolejną próbę.

9 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wyniki tegorocznej matury. Do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w Formule 2023 w terminie głównym w maju 2024 roku przystąpiło 245 966 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Pośród nich prawie 40 tysięcy nie zdało, wśród pechowców znalazł się 85-letni Józef Peruga, najstarszy tegoroczny maturzysta w Polsce.

ZOBACZ TAKŻE: Wyniki matur 2024 już dostępne

Mężczyzna podszedł do egzaminów z języka polskiego, niemieckiego, matematyki i geografii. Egzaminy zdawał razem z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu. Do matury przygotowywał się sam. - Wszystko z książek i dużo pamiętałem ze szkoły średniej - mówił Józef Peruga.

Niestety 85-latek nie zdał matury pisemnej z matematyki i języka polskiego. Jednak nie poddaje się i zamierza spróbować jeszcze raz za rok. - Pojadę do Kowar. Jest tam takie liceum. Pójdę tam, opowiem. Jak mnie przyjmą do tego liceum, to pójdę, tam będę zdawał - powiedział w rozmowie z "Panoramą" Telewizji Polskiej.

Najstarszy tegoroczny maturzysta

Pan Józef urodził się w 1939 roku w okolicach Turku. W czasie wojny był więźniem niemieckiego obozu. Przez wiele lat pracował jako kierowca autobusów i ciężarówek w Kaliszu. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" mężczyzna przyznał, że 15 lat temu, za namową kolegów, skończył nieistniejące już technikum uzupełniające dla dorosłych, a do podejścia do matury namawiali go uczniowie, z którymi chodził do szkoły.

85-latek do matur przygotowywał się sam. W rozmowie z gazetą powiedział, że bezskutecznie szukał korepetytorów, bo każdy mu odmawiał - jak podejrzewa, ze względu na wiek. "Był częstym gościem biblioteki. Wypożyczał książki, ćwiczenia, mapy. Języka niemieckiego uczył się słuchając pożyczonych kaset" - opisuje "Wyborcza". 85-latek przyznał, że dziwi się młodym uczniom, którzy kończą szkołę średnią, a później nie przystępują do matury. - Mówię wam: nie jest źle! Idźcie zdawać maturę. Skoro ja w tym wieku dałem sobie radę, to wy też - powiedział. - Z wykształceniem żyje się łatwiej. Chciałem być policjantem, pracować w wydziale ruchu drogowego. Nie udało się, bo tego wykształcenia zabrakło. Idźcie na maturę. Warto. Nie ma się czego bać! - zachęca cytowany przez portal kalisz.pl.

Mężczyzna chce w przyszłości pójść na studia z ekonomii.

Autorka/Autor:MR/tok

Źródło: tvn24.pl