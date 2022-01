Na Wyspach Archipelagu Malajskiego szukał ropy, cyny i złota. Powstał komiks o polskim geologu

Szukał surowców na Jawie, Sumatrze, Sulawesi, Borneo i Nowej Gwinei

W 1938 roku Zwierzycki wrócił do Polski, gdzie pracował w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. Tam zastała go wojna. W czasie hitlerowskiej okupacji został aresztowany i przewieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, a stamtąd – w 1942 roku – do Niemiec, gdzie jako więzień polityczny był tłumaczem w służbie geologicznej III Rzeszy.