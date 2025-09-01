Kobieta i jej córki znalezione w szambie, nie przeżyły

Strażacy w niedzielę o godzinie 22.18 dostali zgłoszenie o trzech osobach w przydomowym szambie w miejscowości Helenów Pierwszy. Kiedy służby przyjechały na miejsce, dwie osoby zostały już wyciągnięte - kobieta i dziecko.

- Im pomocy udzielał mężczyzna i inna postronna osoba. W środku znajdowało się jeszcze jedno dziecko - mówił w poniedziałek rano na antenie TVN24 starszy kapitan Sebastian Andrzejewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

Kobieta i dwie dziewczynki znalezione w szambie Źródło: PSP Konin

Kobiety i dzieci nie udało się uratować

Strażacy wyciągnęli drugie dziecko.

- Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, niestety stwierdzono zgon kobiety, to była 32-latka. Natomiast sześcio- i ośmioletnie dziewczynki zostały przetransportowana do szpitala, były bez funkcji życiowych. Ich również nie udało się uratować - dodał Andrzejewski.

Jak powiedział, kiedy strażacy dojechali na miejsce, pokrywa od wejścia do szamba znajdowała się z boku. Strażak jednak podkreślił, że nie wie, czy nie odsunęły jej osoby postronne, które udzielały pomocy.

Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury.

