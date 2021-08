Samorządy deklarują chęć pomocy Afgańczykom, ale "piłka jest po stronie rządu"

"W ostatnim czasie wszyscy mierzymy się z nagłą i niebezpieczną sytuacją, w której znaleźli się obywatele Afganistanu zmuszeni do opuszczenia swoich domów i ojczyzny. Jak dotychczas, my - prezydenci miast UMP deklarujemy gotowość wsparcia w tym trudnym dla nich czasie" - czytamy w stanowisku UMP.

"Trudna sytuacja w Afganistanie i napływ uchodźców z tego kraju to konkretne wyzwania i problemy. Jako miasta Unii Metropolii jesteśmy otwarci na to, by pomóc w ich rozwiązaniu - zarówno rządowi, jak i zaangażowanym organizacjom społecznym. Czekamy na konkretne decyzje rządzących" – napisał na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jak chcą pomóc?

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska: Nie jesteśmy obojętni na to, co dzieje się na zewnątrz. Za każdym razem, gdy trzeba było pomóc mówiliśmy: jesteśmy (…). Dzisiaj jest tak, że to my sami radzimy sobie z przybyszami na przykład z Białorusi, ale to są ludzie z tego samego kręgu kulturowego. Tymczasem Afgańczycy są z innego, dlatego potrzebna jest specjalna troska, by każdemu okazać szacunek i wsparcie. Piłka jest po stronie rządu.