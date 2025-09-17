Kluczowe fakty:

Właściciel budynku przy ulicy Półwiejskiej w Poznaniu na jego szczycie zawiesił reklamę. Urzędnicy nie powinni wydać na nią pozwolenia, bo brakuje zgody od biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

O sprawie - jak o wielu innych reklamach - napisał Tomasz Hejna prowadzący fanpage Gemela Poznańska. Deweloper twierdzi, że został przez niego zniesławiony.

Społecznik uważa, że skierowanie przeciwko niemu aktu oskarżenia to SLAPP, czyli pozew, który ma na celu tylko zastraszenie osoby, która wypowiada się na ważne społecznie tematy. Innego zdania są prawnicy firmy.