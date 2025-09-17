Kluczowe fakty:
- Właściciel budynku przy ulicy Półwiejskiej w Poznaniu na jego szczycie zawiesił reklamę. Urzędnicy nie powinni wydać na nią pozwolenia, bo brakuje zgody od biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
- O sprawie - jak o wielu innych reklamach - napisał Tomasz Hejna prowadzący fanpage Gemela Poznańska. Deweloper twierdzi, że został przez niego zniesławiony.
- Społecznik uważa, że skierowanie przeciwko niemu aktu oskarżenia to SLAPP, czyli pozew, który ma na celu tylko zastraszenie osoby, która wypowiada się na ważne społecznie tematy. Innego zdania są prawnicy firmy.
- Hejna w ciągu ostatnich kilkunastu lat wziął pod lupę ponad 1500 reklam różnego typu w Poznaniu. Efekt? Prawie 90 procent z nich to były samowole budowlane.
- Pierwszy raz zająłem się sprawdzaniem tej reklamy w 2019 roku. Ustalając, kto jest za to odpowiedzialny, skontaktowałem się między innymi z firmą deweloperską Inwestycje Wielkopolski i próbowałem ich namówić do rezygnacji z takiej formy zarabiania. Uznano, że nie jestem podmiotem, któremu musieliby składać jakiekolwiek wyjaśnienia - mówi Tomasz Hejna, prowadzący fanpage Gemela Poznańska.