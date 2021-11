Nastolatka brutalnie pobita po swoich 18. urodzinach. 19-latek usłyszał zarzuty

Nastolatka została brutalnie pobita tuż przed domem w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie), po imprezie z okazji swoich 18. urodzin. Poszkodowana z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Policja zatrzymała 19-letniego Nikodema C., który usłyszał między innymi zarzut usiłowania zabójstwa.

Do pobicia nastolatki doszło około godziny 2.30 w nocy z soboty na niedzielę w Szczytnie. Jak przekazała nam st. sierż. Izabela Cyganiuk z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, stało się to niedaleko domu poszkodowanej. W chwili zatrzymania Nikodem C. był pod wpływem alkoholu. Do prokuratury został doprowadzony w poniedziałek.