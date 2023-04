Poród na autostradzie A1. W samochodzie na świat przyszedł Maksymilian

- Termin porodu wyznaczono mi na 11 kwietnia. Rozpoczęcie akcji porodowej było dla nas zaskoczeniem, bo w dzień wcześniej lekarz obiecywał, że święta spędzę w domu. W piątek rano zaczął pobolewać mnie brzuch, a następnie bardzo szybko pojawiły się skurcze. Całą rodziną ruszyliśmy do szpitala i gdyby nie teściowa, to nie wiem, jak by się to skończyło - mówi mama dziecka, pani Magdalena.