Apache II zacumował w Szczecinie. "Nieczęsto widzi się statki tego typu w polskich portach"

Wyjątkowy statek stanął przy Nabrzeżu Bułgarskim w Szczecinie – Apache II, który służy do układania podwodnych rurociągów. Przez pandemię statek, należący do norweskiego armatora, prawdopodobnie pozostanie w stolicy Zachodniopomorskiego na długo.

Pierwsze, co rzuca się w oczy w statku Apache II, to ogromne lądowisko na dziobie. Gdy spojrzymy na rufę ponad 137-metrowej jednostki zobaczymy nietypowe mechanizmy. To specjalne dźwigi, wyciągi i bębny, służące do układania podmorskich rurociągów do przesyłu gazu lub ropy. Jest też baza do zdalnego sterowania małymi jednostkami podwodnymi.