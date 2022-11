W Słupsku jednej nocy spłonęło dziewięć aut. Podejrzewany o podpalenia 26-latek zatrzymany na lotnisku w Poznaniu

czytaj dalej

Jest coś do zrobienia po naszej stronie, jeśli chodzi o zmiany legislacyjne, ale także Komisja Europejska powinna w tej sprawie być bardziej precyzyjna i otwarta na rozmowę ze stroną polską - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceminister finansów Artur Soboń. Odniósł się do kwestii pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, które wciąż nie trafiły do Polski.