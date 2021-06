"Był stres, nie wiedzieliśmy, jak to zabrać". Operator dźwigu o akcji podnoszenia czołgów na autostradzie

- Nie wiedzieliśmy, jak się zachować. To 42 tony, dosyć trudny temat do podjęcia - opowiada operator dźwigu, który podnosił spalone czołgi na autostradzie A6. Podczas pierwszej próby podniesienia maszyny pękła jedna z lin, do których przymocowano czołg. Prace zakończono dopiero po kilkunastu godzinach.

